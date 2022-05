Rio Branco vence o Independente em casa e assume liderança provisória

Com a vitória por 1 a 0, time do técnico Betão Alcântara chegou aos 13 pontos no Grupo 4 da Bezinha

O Rio Branco venceu na tarde deste sábado o Independente de Limeira, pelo placar de 1 a 0, no estádio Décio Vitta, em Americana, em jogo válido pela sexta rodada e primeira do returno da fase de grupos do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Com o resultado, o Tigre assume a liderança provisória do Grupo 4, com 13 pontos.

Rio Branco venceu por 1 a 0 em Americana – Foto: Thiago Barreto / Rio Branco

O gol do time do técnico Betão Alcântara na partida foi marcado pelo atacante Vitor Hugo, de cabeça, após cruzamento de Murilo, aos 30 minutos do primeiro tempo.

Com os três pontos conquistados em casa, o Tigre chegou a 13 e ultrapassou a Itapirense, que tem 11, mas joga na manhã deste domingo, contra o União São João, em Araras. Se o time de Itapira não vencer, o Rio Branco encerra a rodada como líder da chave.

A próxima partida do Rio Branco será diante do Paulista, em Jundiaí, no próximo sábado, mais uma vez às 15 horas. Já o Independente recebe em Limeira o União São João, no mesmo dia e na mesma hora.