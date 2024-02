Com gols marcados por Paim e David Batista, Tigre fez 2 a 0 no estádio Décio Vitta, na tarde desta quarta-feira

Jogando no estádio Décio Vitta, em Americana, o Rio Branco venceu na tarde desta quarta-feira (28) o América, pelo placar de 2 a 0. O duelo foi válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista da Série A4. Os gols da vitória foram marcados pelo zagueiro Paim e pelo centroavante David Batista.

Zagueiro Paim marcou o primeiro gol do Tigre na partida – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Com o resultado, o time americanense chegou aos 13 pontos conquistados, subindo para a quinta colocação do Estadual, enquanto a equipe de São José do Rio Preto seguiu com oito pontos, fechando a rodada no 12º lugar.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O primeiro gol do Tigre saiu aos 28 minutos da etapa inicial. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou na esquerda e Guilherme Aguiar mandou de cabeça para a área, encontrando o zagueiro Paim, que subiu mais alto que a defesa adversária e cabeceou para marcar. O lance teve falha do goleiro adversário.

David Batista foi o autor do segundo gol do Tigre – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (24)

Já o segundo tento veio logo aos 2 minutos da etapa complementar e foi o mais bonito do jogo. Depois de um cruzamento da esquerda, David Batista subiu com estilo e cabeceou no canto, deixando o 2 a 0 no marcador e garantindo o triunfo do Rio Branco.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Preparação

Com o resultado positivo em casa, a equipe do técnico Valmir Israel agora muda o foco de trabalho para o jogo deste sábado (2), que será contra o Nacional, novamente em Americana, pela nona rodada da Série A4.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Uma nova vitória em seus domínios pode deixar o Rio Branco entre os quatro primeiros da disputa e com ânimo renovado para o dérbi contra o União Barbarense, na quarta-feira da semana que vem, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.