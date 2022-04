Rio Branco vence jogo-treino contra o Sub-20 da Ponte Preta, em Holambra

O Rio Branco venceu na manhã desta quarta-feira a equipe Sub-20 da Ponte Preta, pelo placar de 1 a 0, em jogo-treino disputado no Estádio Municipal Zeno Capato, na cidade de Holambra, em preparação para a disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, que começa para o Tigre no dia 24 deste mês.

O gol da vitória do time de Americana foi marcado pelo meia Nathan, aos 3 minutos do segundo tempo, em bela cobrança de falta.

Ao LIBERAL, o técnico do Tigre, Betão Alcântara, afirmou que esse foi o primeiro teste do elenco, que fez apenas um treino junto, já que muitos dos atletas chegaram recentemente, uma vez que defendiam equipes das séries A2 e A3 do Campeonato Paulista.

No entanto, ele viu como positivo o desempenho do time no duelo. “Foi bom pra movimentar e ver o grupo treinando de uma forma parecida com aquilo que devemos encontrar na Segunda Divisão”, comentou.

Ainda de acordo com o treinador, o elenco tem atualmente 21 atletas e mais três ou quatro devem ser anunciados nos próximos dias, completando o grupo que vai disputar a primeira fase, deixando algumas vagas em aberto para eventuais contratações.

O próximo jogo-treino do Tigre será neste sábado, às 10 horas, contra o Mogi Mirim, a partir das 10 horas, na casa do adversário.

O elenco vinha treinando diariamente no esquema de quatro turnos trabalhados e um de folga, mas a carga será reduzida a três para um, a fim de preservar alguns jogadores que vieram de outros clubes. “A partir da próxima semana, reduziremos de 3 para 1, pelo fato que a maioria dos jogadores estava em campeonato e fisicamente bem preparados pra competição”, completou Betão.

O Rio Branco faz sua primeira partida na Bezinha no dia 24 de abril, às 15h, contra o Independente de Limeira, fora de casa. O Tigre faz parte do Grupo 4 do campeonato, ao lado do próprio Independente, Amparo, Itapirense, Paulista e também do União São João de Araras.