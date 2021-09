Rio Branco vence fora de casa e se mantém na liderança do Grupo 3

Tigre fez 1 a 0 sobre a Itapirense na tarde deste domingo, com gol de Souza, e chegou aos 10 pontos

Jogando fora de casa, no estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira, o time do Rio Branco venceu a anfitriã Itapirense pelo placar de 1 a 0, na tarde deste domingo (5), em duelo válido pela quinta rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, conhecido como Bezinha.

O gol do time de Americana foi marcado pelo atacante Souza, aos 37 minutos da etapa inicial.

Rio Branco conseguiu uma vitória por 1 a 0 neste domingo – Foto: Thiago Barreto / Rio Branco

Com o resultado, o Tigre chegou aos 10 pontos no Grupo 3, se mantendo na liderança. O segundo colocado é o Independente, de Limeira, que tem 9 pontos, seguido por Grêmio São-Carlense, com 8, e o São Carlos, que tem 7.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Completam a tabela os times do Mogi Mirim e da própria Itapirense, que tem 4 e 2 pontos, respectivamente, mais distantes das outras equipes.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Na próxima rodada, a equipe americanense enfrenta o Grêmio São-Carlense, no sábado, dia 11, a partir das 15 horas, no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos.