Rio Branco vence a primeira na 2ª fase e se despede da Bezinha

O Rio Branco terminou a temporada 2022 com vitória. O Tigre fez 2 a 0 em cima do Mauá, na tarde deste sábado, em duelo disputado no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Os dois times entraram em campo já sem chances de classificação ao mata-mata do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha.

A equipe americanense ao menos conseguiu o primeiro triunfo na segunda fase da competição. Nas cinco rodadas anteriores foram cinco derrotas, cenário que impediu que o Tigre chegasse até a rodada deste fim de semana, a última desta fase, com condições de lutar para seguir em busca do acesso.

Lance do primeiro gol do Rio Branco, anotado por Vitor Hugo – Foto: Reprodução

Coube ao atacante Vitor Hugo, artilheiro do Rio Branco na Bezinha, ser o autor do primeiro gol da partida, aos 11 minutos do primeiro tempo – foi o sexto gol anotado por ele. Após cruzamento, em uma jogada que começou em um escanteio, ele recebeu na entrada da pequena área, girou e finalizou. A bola tocou o travessão e caiu dentro do gol, sem balançar a rede. No último lance da partida, Maranhão ainda invadiu a área com liberdade e bateu na saída do goleiro para fechar o placar.

As equipes do Grupo 8 classificadas ao mata-mata, Grêmio Prudente e XV de Jaú, também se enfrentaram neste sábado, com vitória do time de Presidente Prudente por 2 a 0. A equipe terminou com a melhor campanha da chave, com 16 pontos, seguida por XV de Jaú (14), Mauá (5) e Rio Branco (3).