Rio Branco testa atacante ex-Itararé contra o Sub-23 do Corinthians

Marcelo Burim, que está em avaliação no Tigre, será o 9 do time no jogo-treino desta sexta, em São Paulo

O Rio Branco terá uma novidade para o jogo-treino desta sexta-feira (21), contra o time Sub-23 do Corinthians, em São Paulo. Trata-se do atacante Marcelo Burim, que atuou pela Itararé no ano passado. Ele está em avaliação no Tigre e será o camisa 9 diante do Timão, em duelo marcado para as 10 horas, no CT (Centro de Treinamento) Joaquim Grava.

A equipe americanense vai iniciar a atividade com: Diego; Pimentel, Léo Cruz, Lucas Casão e Bruno Franco; Cristiano, Renan e Bruninho; Thiago, Marcelo Burim e Miqueas.

Marcelo Burim em duelo com o União Barbarense, no ano passado – Foto: Reprodução / Instagram

A equipe Sub-23 do Corinthians se prepara para a disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que começa em junho.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O Rio Branco, por sua vez, tem trabalhado de olho no Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha, ainda sem previsão de início – em contato com o LIBERAL, a FPF (Federação Paulista de Futebol) disse que vai divulgar maiores detalhes sobre o torneio nas próximas semanas.

Ainda em fase de montagem de elenco, o clube tem avaliado jogadores nesta pré-temporada. Segundo a diretoria, Burim se juntou à equipe recentemente, por indicação do técnico Marcos Campangnollo.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Em 2020, o atacante defendeu a Itararé em nove jogos na Bezinha. Foi titular em um e, nos outros oito, entrou em campo durante a partida. Ele marcou um gol na competição, na derrota por 3 a 2 para o Independente, dentro de casa. Assim como o Tigre, a Itararé chegou até as quartas de final.

Burim já havia disputado a Bezinha em 2019, pelo Independente, e antes passou pelas categorias de base do União Barbarense. Dos atletas escalados para esta sexta, somente ele atravessa um período de testes no Rio Branco. Os demais já estão contratados.