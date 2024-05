Rio Branco terá telão no Décio Vitta para jogo contra a Francana, no domingo

Equipamento de LED será instalado no saguão do estádio; evento terá bar aberto, estacionamento gratuito e espaço kids

Os torcedores do Rio Branco que não forem até Franca no domingo (12), para o jogo de volta da final do Campeonato Paulista Série A4, poderão acompanhar a partida contra a Francana no estádio Décio Vitta, em Americana. O clube irá instalar um telão de LED no saguão do estádio para transmitir o duelo, que começa às 10h30.

Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, no último sábado (4), em Americana, o Tigre pode até perder por um gol de diferença que mesmo assim levará o título para casa. Em caso de derrota por dois gols, no entanto, a Francana será a campeã por ter a melhor campanha.

Rio Branco pode ser campeão até mesmo se perder por um gol de diferença – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A partir das 9h, o bar do estádio já estará aberto. O evento também terá espaço kids com monitor e estacionamento gratuito, com entrada pelo Portão 3, localizado na Rua Vitório Furlan.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Gostaria de pedir aos torcedores que estiverem em Americana e não forem para Franca, por conta do Dia das Mães, ou motivos pessoais, que compareçam ao Décio Vitta para torcer”, convocou o diretor de marketing do Rio Branco, Guilherme Santos.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O telão terá dois metros de altura e quatro metros de largura, instalado com o apoio de um patrocinador, e o entorno do bar contará com mesas. Não será permitida a entrada de torcedores com bolsa térmica ou cooler.

“Se Deus quiser vamos receber os jogadores no fim da tarde com o nosso título e a comemoração. Ainda não há nada ganho, temos de ter humildade, pés no chão e raça para trazer esse título de Franca”, completou Guilherme.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Caravana

Assim como na semifinal diante do XV de Jaú, a torcida riobranquense organiza uma caravana para Franca. Desta vez, serão três ônibus partindo do Décio Vitta às 5h de domingo. O valor é de R$ 20, mas não inclui ingresso para o jogo. Interessados devem entrar em contato com o torcedor Matheus Liasch por meio do WhatsApp (19) 99615-4595.

Treino aberto

Neste sábado (11), o Rio Branco promove um treino aberto à torcida a partir das 9h, no estádio Décio Vitta. Esse será o último treinamento da equipe antes da partida que vale o título. A delegação riobranquense irá para Franca após o almoço.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.