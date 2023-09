Rio Branco terá retorno do futebol feminino e anuncia peneira para o fim do mês

Retorno do futebol feminino do Tigre acontece após três anos de inatividade - Foto: Arquivo/Liberal

O Rio Branco voltará a ter uma equipe de futebol feminino no ano que vem. A volta da modalidade foi confirmada pelo clube nesta quarta-feira (20), após três anos de inatividade. Para a montagem do elenco que entrará em campo na temporada 2024, será realizada uma avaliação no dia 30 deste mês, no campo do Torino, para garotas de 14 a 19 anos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em 2020, o projeto foi descontinuado devido à pandemia de Covid-19. Agora, o retorno foi viabilizado através de uma parceria entre o Tigre, a Aema (Associação Esportiva Meninas de Americana), que estava envolvida com o futebol feminino riobranquense anteriormente, e o projeto social Alpha Brasil, que é voltado para a formação de atletas.

O presidente do Alpha Brasil, André Mineiro, explica que a gestão do feminino será em conjunto. “Será uma gestão compartilhada entre o Rio Branco e as associações, quanto ao social e o alto rendimento com as meninas”, afirma. Ele trabalhou nas categorias de base do clube americanense nos últimos anos, chegando a ser treinador da equipe Sub-20 neste ano.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Na análise do presidente do Rio Branco, Gilson Bonaldo, é necessário acompanhar o fortalecimento da modalidade no País. “Para nós é muito importante voltarmos com o futebol feminino, que vem se fortalecendo nacionalmente e, aqui, não deve ser diferente”, diz.

Para participar da peneira, as candidatas deverão apresentar atestado médico que comprove aptidão para praticar o esporte, assim como preencher a ficha de avaliação. Mais informações através do telefone (19) 99503-9132. O campo do Torino fica na Avenida Bandeirantes, 2.000, no Recanto. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco