Rio Branco terá evento do Dia das Crianças no estádio Décio Vitta, neste sábado

Além de brincadeiras e atrações infantis, evento contará com a presença de alguns nomes do futebol americanense

O Rio Branco promove neste sábado (12), das 9h às 11h, o Tigrinho Day, em celebração ao Dia das Crianças. A ação gratuita será no estádio Décio Vitta, em Americana, e contará com a presença de figuras do futebol, brincadeiras em campo e brinquedos infláveis, assim como um tour pelo estádio.

Entre os nomes confirmados estão o de Thiago Gentil, ex-jogador do Palmeiras e que hoje é diretor de futebol do Tigre; e Alexandre Messiano, ex-Rio Branco e ex-São Paulo. Também farão parte da festa o zagueiro Diego Jussani, ex-Fortaleza e que esteve até este ano na Inter de Limeira, e o meio-campista Celsinho, ex-Portuguesa e Lokomotiv Moscou, da Rússia.

Rio Branco realiza ação para Dia das Crianças neste sábado – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Os visitantes também poderão participar de um tour pelo Décio Vitta. Haverá exibição dos troféus do Rio Branco, com destaque para o do Campeonato Paulista Série A4, conquistado neste ano.

“O tour vai começar nas cativas, depois vamos descer pelas dependências dos vestiários, sala de imprensa, as crianças vão ganhar sorvete. O vestiário vai estar montado, como se fosse dia de jogo, para as crianças subirem no gramado”, disse o diretor de marketing do clube, Guilherme Santos.

Entre as brincadeiras estarão pula-pula, cabo de guerra, bexigas d’água e partida de futebol amistosa entre garotos da base riobranquense e as crianças visitantes.

Haverá, também, uma feira pet em parceria com a ONG Anjos Peludos. Além da conscientização sobre o cuidado com os animais, haverá disponibilidade para adoção.

De acordo com o clube, o Tigrinho Day ainda terá descontos de até 50% para produtos infantis na loja do Tigre.