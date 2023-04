Rio Branco terá ao menos uma mudança para o dérbi

O Rio Branco terá ao menos uma mudança para enfrentar o União Barbarense neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. O volante Léo Alves, que foi expulso no empate diante do Paulista, no último fim de semana, é ausência certa. Além dele, o técnico Marcus Paulo Grippi tem dúvidas no setor defensivo.

Na estreia, Léo foi expulso após receber dois cartões amarelos: um por chutar a bola em cima do adversário caído e outro por acertar uma cotovelada no oponente, no início do segundo tempo. Após o vermelho, o volante Luigi entrou em campo e larga como principal candidato à vaga em aberto. Curiosamente, alguns minutos após entrar, ele cometeu o pênalti que deu o empate ao Galo do Japi.

Léo Alves levou vermelho na partida contra o Paulista de Jundiaí – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Outro jogador que não tem presença garantida é Igor Salatiel. O zagueiro, que é capitão da equipe, foi substituído no intervalo, após receber uma entrada no primeiro tempo. O clube não divulgou qual foi a lesão, mas internamente ainda há a expectativa para que o defensor possa jogar o dérbi.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Apesar disso, a equipe está sendo preparada para atuar sem seu capitão. “A gente vem recuperando os atletas que se desgastaram na primeira partida, arrumando as vagas da expulsão do Léo e da lesão do Salatiel, para começar no sábado com aquilo que a gente tem de melhor”, disse Grippi à Rádio Clube (AM 580).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

No último jogo, Rodolfo Moisés entrou no lugar de Salatiel e deve ser o escolhido caso a ausência se confirme. O time tem ainda Fernando Brito como opção para a zaga. O confronto entre o Tigre da Paulista e o Leão da 13 terá início às 15h, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste. A partir das 9h desta sexta-feira, o estádio Décio Vitta venderá ingressos para o jogo.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.