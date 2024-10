Rio Branco tem primeiro reforço confirmado para Série A3 do ano que vem

Atacante Luketa, que estava no Desportivo Brasil, assinou com o Tigre até o fim de abril

Luketa, reforço do Rio Branco, comemorando gol pelo Desportivo Brasil na Série A3 deste ano - Foto: Desportivo Brasil/Divulgação

O Rio Branco tem o primeiro reforço contratado para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista de 2025. Trata-se do atacante Lucas Henrique, conhecido como Luketa, de 25 anos. Ele chega ao Tigre com contrato até o fim de abril.

Luketa disputou a Série A3 deste ano pelo Desportivo Brasil. O atacante entrou em campo 15 vezes e marcou um gol. Antes, ele passou toda a sua carreira profissional em Ribeirão Preto, colecionando passagens por Comercial e Botafogo – neste último, chegou a disputar a Série B e a Série C do Campeonato Brasileiro.

A apresentação do elenco do Rio Branco para o início dos treinamentos está prevista para novembro. Até lá, os jogadores sob contrato realizam trabalhos à distância, com o auxílio do preparador físico Tuka Ribeiro.

Jogadores do Rio Branco com contrato até 2025

Luan Labiuc (goleiro) – está emprestado

Sandro (goleiro)

Endrew (goleiro)

Paim (zagueiro)

Gustavo Oliveira (lateral-esquerdo)

Flávio (volante)

Grigor (volante)

David Lazari (meio-campista)

Felipe Muranga (meio-campista) – está emprestado

Vitinho (atacante)

Outros atletas, que têm contrato somente até o fim de 2024, seguem trabalhando com o elenco. Há a possibilidade de extensão do vínculo para a disputa da A3, de acordo com a avaliação da comissão técnica liderada por Leandro Mehlich.