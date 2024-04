Rio Branco tem melhor público dos jogos de ida das quartas de final

Vitória do Tigre diante do Taquaritinga contou com 1.471 pessoas; foi a segunda partida consecutiva com mais de mil torcedores

Além de estrear com o pé direito nas quartas de final do Campeonato Paulista Série A4, o Rio Branco registrou o melhor público dos jogos de ida da competição. No sábado (6), 1.471 pessoas estiveram no estádio Décio Vitta, em Americana, para acompanhar a vitória do Tigre por 3 a 1 diante do Taquaritinga.

Com este resultado, o time ficou próximo de se classificar para a semifinal da competição e disputar o acesso à Série A3. Na partida de volta, no sábado (13), às 15h, em Taquaritinga, o Rio Branco poderá perder até por um gol de diferença que irá avançar de fase.

Rio Branco contou com 1.471 torcedores na vitória diante do Taquaritinga – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Nos demais jogos de ida das quartas de final da A4, o jogo entre XV de Jaú e Barretos contou com 1.256 pessoas, enquanto o União Barbarense registrou 1.252 pagantes diante da Francana. Por fim, o Ska Brasil teve 274 expectadores para enfrentar o Grêmio São-Carlense.

Torcida presente

Esse foi o segundo jogo consecutivo no Décio Vitta a ultrapassar mil torcedores. Na última rodada da primeira fase, vitória por 2 a 0 contra o Independente, 1.347 pessoas estiveram no estádio acompanhando o Tigre.

Além disso, o Rio Branco teve a terceira melhor média de público da fase de classificação. Em oito jogos como mandante, o clube registrou média de 857 torcedores por partida, atrás apenas de Francana, com média de 944 pessoas, e Barretos, que levou cerca de 1.208 torcedores por jogo.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.