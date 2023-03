Rio Branco tem grupo com cerca de 30 jogadores a um mês da estreia

Às 15 horas do dia 22 de abril, o Tigre receberá o Paulista de Jundiaí, no Estádio Décio Vitta

O Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, terá início para o Rio Branco daqui exatamente um mês. Às 15 horas do dia 22 de abril, o Tigre receberá o Paulista de Jundiaí, no Estádio Décio Vitta, para a primeira rodada da competição. Enquanto a bola não rola, o time trabalha na montagem do elenco, que conta com cerca de 30 jogadores, e treina em campos da cidade há mais de 30 dias.

De acordo com o gerente de futebol do clube, Brenno Presotto, o grupo de aproximadamente 30 nomes que treina com o Rio Branco conta com quatro goleiros, enquanto os demais são de linha. Deste total, muitos atletas são das categorias de base, alguns já estão contratados e outros se encontram em período de avaliação. Segundo o dirigente, os nomes dos contratados serão divulgados perto do início do campeonato.

Marcus Paulo Grippi e Brenno Presotto – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

“Está sendo satisfatório o trabalho. Os atletas estão entendendo o que o Marcus Paulo (técnico) vem pedindo, o modelo de trabalho da comissão técnica em geral. Estamos com um grupo focado, que trabalha bastante. Já fizemos jogos treinos e temos mais pela frente, para que a gente chegue na estreia e consiga desempenhar o melhor futebol possível”, afirmou Brenno.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Graças a uma parceria do clube com a prefeitura e a Secretaria de Esportes, os treinos são realizados em campos municipais. Isso porque o Décio Vitta passa por reformas no gramado, visando a disputa da Bezinha. Entre os locais utilizados estão os campos do Ipiranga, Parque Gramado e Centro Cívico.

Nesta terça-feira, o Rio Branco anunciou a chegada do analista de desempenho Renan Cichowitz, que estava no Rio Claro. O Tigre está no grupo 4 da competição, ao lado de Amparo, Colorado Caieiras, Paulista de Jundiaí, SKA Brasil e o rival União Barbarense.

*Estagiário sob supervisão de Reginaldo Gonçalves.