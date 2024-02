Rio Branco sofre gol no final e acumula segunda derrota

O Rio Branco bem que tentou segurar um empate fora de casa, pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A4, mas uma falha da defesa, aos 48 minutos do segundo tempo, resultou na segunda derrota consecutiva. O time perdeu na noite deste sábado (10) para o São-Carlense, por 1 a 0, com gol anotado por Emerson.

Grêmio São-Carlense e Rio Branco se enfrentaram neste sábado – Foto: Fernando Zanderin Jr. / Grêmio São-Carlense

Com o resultado, o time de Valmir Israel segue estacionado com quatro pontos e fica agora na nona posição na tabela e fora da zona de classificação já que os oito primeiros passam à segunda fase. No próximo sábado, o time americanense joga em casa contra o SKA Brasil.

Pelo fato de Kayllan ter sido expulso na partida contra o Jabaquara, o técnico Valmir Israel fez apenas uma mudança, com Grigor em seu lugar. Como estava jogando em casa, o São-Carlense teve mais volume de jogo no início da partida. A primeira boa chance surgiu com Fabrício, aos 3 minutos, que chutou de voleio, mas a bola saiu longe.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Aos 19 minutos, o São-Carlense voltou a criar uma chance com o cabeceio de Diego que saiu para fora. A primeira boa jogada do Rio Branco veio logo na sequência. Felipe Muranga escapou pela direita e tocou para David Batista, mas o atacante teve dificuldades para fazer o domínio. Dois minutos depois, Muranga quase abriu o placar para o Rio Branco. Ele invadiu a área pela direita e finalizou, mas a bola desviou no zagueiro e saiu pela linha de fundo.

O Rio Branco conseguiu dominar as ações e Gui Marques teve a chance de concluir duas vezes aos 25 minutos, na pequena área, mas demorou. Ainda no final do primeiro tempo, uma cobrança de falta levou perigo ao gol do São-Carlense, mas a bola saiu à direita.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

No segundo tempo, as duas equipes caíram de produção. A melhor chance do Rio Branco veio com Gui Marques, que escapou pela direita e bateu rasteiro, mas a bola saiu à linha de fundo. O São-Carlense respondeu aos 35. Capixaba cruzou da direita e Emerson livre, sem marcação, chutou por cima. Mas foi o próprio Emerson que fez o gol da vitória aos 48 minutos. Gustavo Moreira foi à linha de fundo e cruzou da direita. O jogador do time de São Carlos fez o cabeceio rente à trave direita do goleiro Eder, sem marcação alguma.