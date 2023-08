Rio Branco sofre apagão, perde para o Catanduva e se complica na Bezinha

Em uma de suas piores atuações no ano, o Rio Branco foi derrotado na tarde deste sábado (12) pelo Catanduva, por 3 a 2, em jogo disputado no Estádio Municipal Silvio Salles, em Catanduva.

Com o revés, a equipe americanense segue com quatro pontos e caiu para terceiro lugar do Grupo 14, deixando a zona de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. A chave é liderada pelo próprio Catanduva, com oito pontos, seguido do Penapolense, com seis. O Jabaquara é o lanterna e tem dois.

A primeira etapa foi bem disputada, com as duas equipes tendo oportunidades de gol. Aos 15 minutos, o Catanduva abriu o placar com Thiaguinho – que já havia marcado em Americana. Após jogada pelo lado esquerdo, o camisa 10 recebeu sozinho dentro da área e apenas finalizou para o gol. Após o chute, ele se chocou com a trave e precisou ser substituído.

Tigre levou 3 a 2 fora de casa e se complicou na Bezinha – Foto: Alex Ferreira / Rio Branco

Depois do gol sofrido, o Rio Branco tentou chegar ao ataque em jogadas pelas laterais de Gabriel Argentino e Denilson. Em uma das oportunidades, pelo lado esquerdo, Denilson foi derrubado pelo zagueiro Lucão e a arbitragem marcou pênalti para o Tigre, aos 22 minutos. Na cobrança, Argentino acertou a trave.

Aos 39 minutos, a equipe americanense chegou ao empate. Após cobrança de escanteio curta, Argentino cruzou para a área, a bola desviou e sobrou para Jair, fora da área, que levou para o pé esquerdo e finalizou colocado, no ângulo, deixando o placar igual.

O segundo tempo, no entanto, foi um desastre riobranquense. Logo no primeiro minuto da etapa, Mococa recebeu passe pela esquerda e, livre de qualquer marcação, carregou em direção à área e finalizou de fora. O goleiro João Lazzari aceitou: 2 a 1.

Aos três minutos, outra falha de marcação da defesa do Rio Branco. Em mais uma jogada pelo lado direito da defesa, Ueslei passou pelos marcadores e tocou para o centro da pequena área, onde encontrou Dudu, que estava sozinho e apenas empurrou para o fundo das redes, ampliando o placar para 3 a 1.

Mesmo perdendo por dois gols, o Rio Branco não conseguiu criar e não finalizou em direção ao gol em boa parte da segunda etapa. O técnico Valmir Israel colocou em campo Cauari, Gustavo França, Nelson Borges, Williams Bahia e Vinícius Almeida. Este último, aproveitou bate-rebate dentro da área e diminuiu o placar aos 50 minutos, no último lance do jogo.

Agora, o Tigre volta a campo na quarta-feira (16), às 15h, para enfrentar o Jabaquara, no Décio Vitta. O Catanduva, por sua vez, volta a campo no mesmo dia, mas às 20h, contra o Penapolense, em casa.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.