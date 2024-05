Rio Branco se reapresenta nesta terça-feira e inicia preparação para a Copa Paulista

O Rio Branco se reapresenta nesta terça-feira (21) para iniciar sua preparação para a Copa Paulista, que começa para o Tigre no dia 15 de junho, contra o Primavera, no estádio Décio Vitta, em Americana. Para a sequência da temporada, o elenco terá mudanças em relação ao que disputou o Campeonato Paulista Série A4. Essa é a primeira vez desde 2017 que o Tigre irá disputar a competição.

Após a conquista do título da A4, os jogadores remanescentes e a comissão técnica tiveram uma semana de descanso. De acordo com apuração do LIBERAL, o clube deve manter cerca de 15 atletas. Estão renovados os goleiros Sandro e Luan Labiuc; os defensores Paim, Júlio Ferraz e Gustavo Oliveira; os volantes Flávio, Grigor e Kayllan; o meia Gui Marques; e por fim os atacantes Vagninho, Vitinho, Luan Carioca e Felipe Muranga.

Rio Branco inicia preparação para a Copa Paulista nesta terça-feira – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A diretoria riobranquense ainda trabalha para renovar com o goleiro Eder, o zagueiro Gustavo Brandão e o atacante Raphael Lopes, que foram destaques da equipe campeã. No entanto, as renovações são consideradas difíceis, por conta do interesse de outros clubes, de divisões superiores. Do trio, quem tem mais chances de ficar é o centroavante.

Já o comando técnico segue indefinido. Tanto o treinador Raphael Pereira quanto o coordenador técnico Leandro Mehlich não têm contrato assinado para o segundo semestre. Raphael aproveitou os dias de folga para realizar cursos da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), enquanto Mehlich tem conversas com a diretoria do Tigre, ainda sem desfecho.

Preparação

Durante a preparação para a Copa Paulista, o Tigre fará um jogo-treino diante do XV de Piracicaba, no dia 7 de junho, em Piracicaba – o Nhô Quim também estará na competição. Até o início do torneio, a tendência é que o clube faça outras atividades preparatórias.

O Rio Branco está no grupo 4 da Copa Paulista, ao lado de Capivariano, Primavera, São Bento e Red Bull Bragantino. Avançam para as oitavas de final os três melhores de cada chave, assim como o melhor quarto colocado. Além disso, os dois finalistas recebem vagas na Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro Série D, com a escolha sendo do campeão.

