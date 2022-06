Rio Branco sai na frente, mas perde para o Paulista de virada em Jundiaí

Derrota interrompe uma sequência de três vitórias seguidas do Tigre, que permanece com 13 pontos e estaciona na 2ª posição do grupo 4

Rio Branco marcou um gol no primeiro tempo, mas viu o Paulista virar o jogo, com um gol aos 41 minutos do segundo tempo - Foto: Thiago Barreto - Rio Branco

Em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, o Rio Branco perdeu para a equipe do Paulista, de virada, por 2 a 1, na tarde deste sábado (4), no Estádio Dr. Jayme Pinheiro de Ulhoa Cintra.

A derrota interrompe uma sequência de três vitórias seguidas do Tigre, que permanece com 13 pontos e estaciona na segunda colocação do grupo 4, quatro à frente do Amparo, terceiro colocado. A equipe amparense, inclusive, perdeu para a Itapirense, líder da chave com 17 pontos, também neste sábado, por 3 a 1.

O Paulista, por sua vez, chega aos nove pontos e permanece na quarta colocação do grupo, mas com a mesma pontuação do Amparo, que está com um gol a mais de saldo.

O Rio Branco terá a chance de se recuperar do mau resultado no próximo sábado, dia 11, às 15 horas. Jogando em casa, a equipe de Betão Alcântara recebe a Itapirense, líder da chave, invicta e dona da melhor campanha da competição entre os 32 clubes que disputam a Bezinha.

Jogo

O Rio Branco começou melhor a partida. Jogando fora de casa, a equipe se lançou ao ataque e, logo aos 12 minutos, marcou com Guilherme Dias após cobrança de escanteio. A zaga do Paulista afastou fraco a bola após o cruzamento, e o jogador do Tigre aproveitou para, de cabeça, encobrir Felipe Viotti e balançar as redes.

Um minuto depois, o Rio Branco teve ótima chance de ampliar, após cobrança de falta pela esquerda. A bola foi levantada na área e encontrou Leo Zarelli que, sem marcação, cabeceou para fora.

Os donos da casa colocaram a bola no chão e chegaram ao empate pouco tempo depois. Aos 15 minutos, Carlos Eduardo acertou um belo chute de fora da área e deixou tudo igual no placar.

No segundo tempo, a virada do Paulista veio com o gol de Arruda, aos 41, após cobrança de escanteio de Guilherme Carioca. Um prêmio para o time que esteve mais perto do segundo gol durante toda a segunda etapa.

A equipe de Jundiaí ainda perdeu um pênalti defendido por Wellison, e também teve um gol anulado pouco antes de marcar o gol da vitória.

Racismo

Em nota enviada à imprensa, o Rio Branco acusou um suposto caso de racismo durante o jogo. Segundo a nota, o zagueiro Guilherme Dias teria sido chamado de “macaco” por um jogador do Paulista.

Até o fechamento da matéria, o clube ainda aguardava a divulgação da súmula do jogo para agregar à ocorrência que deve ser registrada na Polícia Civil.