Rio Branco sai atrás, mas consegue empate

Com o empate em casa, o Rio Branco chegou aos 14 pontos, se manteve no G8, mas caiu para a sexta colocação - Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG

Em partida válida pela nona rodada do Campeonato Paulista da Séria A4, Rio Branco e Nacional ficaram no empate, em 1 a 1. O Tigre saiu atrás, mas conseguiu buscar o placar jogando em casa, no estádio Décio Vitta, em Americana, e se manteve no G8. Agora, o time americanense se prepara para o dérbi contra o União Barbarense, na próxima quarta-feira.

Os visitantes começaram na frente. Aos 30 minutos, uma jogada que começou do lado esquerdo do ataque do Nacional levou a uma troca de passes dentro da grande área. A bola sobrou nos pés de Victor Teister, que bateu, mesmo sem força, no canto direito do goleiro do Tigre.

O primeiro tempo da equipe americanense foi apático, com muitos erros de passes e pouca inspiração. A melhor chance do Tigre se deu nos pés de Bruninho, que finalizou de dentro da área, mas por cima do gol do Nacional.

No intervalo, o técnico Valmir Israel fez três mudanças na equipe. O time melhorou, se tornou mais agressivo, conseguiu criar mais chances e, aos 16 minutos, chegou ao empate.

O zagueiro Gustavo Brandão recebeu um cruzamento curto na entrada da área, ganhou a dividida com o zagueiro do Nacional, cortou para a esquerda e bateu alto sem chance para o goleiro. Brandão é o artilheiro do time, com quatro gols na competição.

Após o empate, o Tigre ainda teve novas chances para tentar virar o marcador, mas parou ou no goleiro do Nacional ou na falta de pontaria.

Ao final da partida, no minuto 43, uma confusão terminou com a expulsão do treinador Valmir Israel. O técnico da equipe americanense deu um empurrão um jogador do Nacional na linha lateral e recebeu o cartão vermelho. Houve empurra-empurra entre os jogadores das duas equipes.

Com o empate em casa, o Rio Branco chegou aos 14 pontos, se manteve no G8, mas caiu para a sexta colocação. Já o Nacional foi para nove pontos e subiu para a décima posição.

Na próxima rodada, o Tigre visita o União Barbarense em Santa Bárbara, no clássico local. O jogo está marcado para quarta-feira, às 19h30. Colaborou Lucas Ardito