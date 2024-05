Rio Branco renova com Paim e Felipe Muranga para a Copa Paulista

O Rio Branco renovou os contratos do zagueiro Luiz Paim e do atacante Felipe Muranga para a disputa da Copa Paulista, a partir de junho. Apesar de o clube ainda não ter oficializado, as renovações já constam no BID (Boletim Informativo Diário), da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Zagueiro Paim se tornou capitão do Rio Branco ao longo da Série A4 – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Paim foi titular absoluto ao longo da campanha do Tigre no Campeonato Paulista Série A4, que termina neste domingo (12), com a partida de volta da final contra a Francana, às 10h30, em Franca. Além disso, o zagueiro de 22 anos se tornou o capitão da equipe após a saída de David Batista e pode erguer o troféu de campeão. Na ida, o Rio Branco venceu por 2 a 0 e pode perder por até um gol de diferença.

Felipe Muranga, por sua vez, foi titular em boa parte da competição e marcou um gol até o momento. Apesar de ser um ponta, o atleta de 23 anos já atuou como meio-campista em alguns jogos nesta temporada. O novo contrato de ambos os jogadores vai até maio de 2025.

Base

Além de Paim e Muranga, o Rio Branco renovou os contratos do goleiro Luan, de 20 anos, e do zagueiro Júlio Cesar, de 21, formados na base do clube. Neste ano, a dupla entrou em campo na vitória por 2 a 1 diante do Taquaritinga, na primeira fase, quando estrearam pelo profissional. A renovação dos dois é válida até dezembro do ano que vem.

Muranga é uma das principais opções de velocidade do Rio Branco – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

De acordo com o presidente do Tigre, Claudio Bonaldo, a expectativa é manter entre 10 e 15 jogadores do atual elenco para a disputa da Copa Paulista. Conforme apuração do LIBERAL, o clube está próximo de acordo para manter o volante Kayllan e o atacante Vitinho. O zagueiro Gustavo Brandão, artilheiro da Série A4, com nove gols, também tem negociações para ficar em Americana.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.