Rio Branco registra maior público da rodada na Bezinha

Esta é a primeira vez que o Tigre termina a rodada com o maior público - Foto: Júnior Guarnieri - Liberal.JPG

O Rio Branco teve o maior público da rodada do Campeonato Paulsita Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. No empate sem gols contra o Grêmio São-Carlense, realizado no último sábado (1º), 847 torcedores compareceram ao Décio Vitta, em Americana. O jogo foi válido pela primeira rodada da segunda fase da competição.

Esta é a primeira vez que o Tigre termina a rodada com o maior público. Apesar disso, é apenas o terceiro melhor número do clube na temporada. A melhor marca foi no dérbi contra o União Barbarense, vencido pela equipe de Santa Bárbara, no qual 1.468 torcedores compareceram ao estádio.

O outro jogo que atraiu mais público foi o duelo contra o Amparo, válido pela última rodada da primeira fase. Na ocasião, 894 pessoas foram ao Décio Vitta na virada do Rio Branco por 3 a 2 que garantiu a classificação.

Na rodada passada, a média foi de 289,2 torcedores por jogo. Atrás do Rio Branco no “pódio”, aparecem os confrontos entre União São João e Nacional, que atraiu 847 pessoas em Araras; além de Independente e Ska Brasil, em Limeira, com 347 pagantes. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco

Confira os públicos da rodada: