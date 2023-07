Rio Branco registra maior público da rodada da Bezinha

O Rio Branco foi dono do melhor público da quinta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. No empate em 3 a 3 contra o Jabaquara, na última quarta-feira, a equipe levou 1.041 torcedores ao estádio Décio Vitta, em Americana, e conquistou o feito pela segunda vez neste ano.

Tigre teve seu segundo maior público na última quarta-feira – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Até o momento, o Tigre havia liderado a lista de maiores públicos da rodada apenas no empate sem gols diante do Grêmio São-Carlense, na abertura da segunda fase, com 847 torcedores. O público desta quarta-feira se tornou o segundo maior do ano, atrás apenas do dérbi contra o União Barbarense, em junho, vencido pelo time de Santa Bárbara por 1 a 0, que atraiu 1.468.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A partida contra o Jabaquara contou com a torcida de 250 alunos da Camisa 1, que foram ao estádio acompanhados dos professores e alguns pais. O próximo jogo do Tigre será neste sábado, fora de casa, contra o Grêmio São-Carlense, às 15h. Se vencer ou empatar, estará classificado à terceira fase sem depender de outros resultados.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Confira os públicos da rodada:

1º – Rio Branco x Jabaquara: 1.041

2º – Catanduva x Ska Brasil: 409

3º – Independente x Guarulhos: 402

4º – União São João x Flamengo de Guarulhos: 388

5º – Tanabi x XV de Jaú: 285

6º – América x Nacional: 190

7º – Joseense x Penapolense: 172

8º – Amparo x Francana: 141

9º – Mauá x Taquaritinga: 59

10º – Mauaense x União Barbarense: 55

11º – Manthiqueira x Vocem: 39

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.