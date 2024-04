Rio Branco recebe XV de Jaú neste sábado, no primeiro passo rumo ao acesso

Com 3,5 mil ingressos vendidos de forma antecipada, Tigre terá melhor público do campeonato no Décio Vitta

O Rio Branco inicia neste sábado (20) uma batalha de 180 minutos pelo acesso à Série A3 do Campeonato Paulista. Jogando no estádio Décio Vitta, em Americana, a equipe recebe o XV de Jaú, às 15h, em partida válida pelo confronto de ida das semifinais da Série A4. Quem levar a melhor ao término do segundo jogo estará na terceira divisão em 2025.

Para construir vantagem nessa primeira partida, o Rio Branco contará com apoio do seu torcedor. Até a tarde desta sexta-feira (19), 3,5 mil ingressos haviam sido vendidos de forma antecipada, de acordo com o clube. Isso garante o melhor público do campeonato até aqui, já que atualmente a Francana lidera o ranking, com 3.098 pessoas no jogo diante do União Barbarense, nas quartas de final.

Técnico Raphael Pereira, do Rio Branco, durante o treino desta sexta-feira – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Para chegar à semifinal, o Tigre eliminou o Taquaritinga após vitória por 3 a 1 no jogo da ida e empate sem gols na volta. Essa é a primeira vez que o clube disputa a atual fase na quarta divisão.

Na partida decisiva, a tendência é que o técnico Raphael Pereira mantenha a mesma base da equipe que entrou em campo nos últimos dois jogos.

O lateral-direito Guilherme Gusso sentiu dores durante a semana e se tornou dúvida para o duelo contra o XV, assim como o lateral-esquerdo Gustavo Oliveira, que está fora há três jogos. Já o atacante Raphael Lopes, que deixou o último jogo com dores, no intervalo, voltou a treinar normalmente e deve ter condições de atuar.

Possível escalação do Rio Branco

Desta forma, uma possível escalação do Rio Branco conta com Eder; Braian (Guilherme Gusso), Gustavo Brandão, Ricardo Nascimento, Paim e Guilherme Aguiar; Grigor, David Lazari e Gui Marques; Luan Carioca e Raphael Lopes.

Por outro lado, o XV de Jaú chega após deixar para trás o Barretos, vencendo a ida por 2 a 0 e sendo derrotado na volta por 2 a 1, se classificando pelo placar agregado de 3 a 2. Na classificação geral, o Galo da Comarca e o Rio Branco têm 29 pontos e oito vitórias, mas a equipe de Jaú leva a melhor no saldo de gols.

Assim, o time terá a vantagem de decidir em casa e o benefício de se classificar em caso de placar agregado igual, pela melhor campanha nos critérios de desempate.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.