Rio Branco recebe XV de Jaú  nesta quarta buscando se manter no G8 

O Rio Branco tem um compromisso importante na tarde desta quarta-feira (20) pelo Campeonato Paulista Série A4. Às 15h, a equipe recebe o XV de Jaú, no estádio Décio Vitta, em Americana, buscando se manter no grupo que se classifica ao mata-mata. A partida é válida pela 13ª rodada da competição.

Vindo de um empate sem gols diante do Barretos, na última rodada, o Tigre entra pressionado em busca de uma vitória. Isso porque a equipe pode deixar o G8 em caso de novo tropeço e ficar de fora da zona de classificação. Com 18 pontos, o time americanense ocupa o sétimo lugar na tabela, estando dois pontos à frente do União Barbarense, que é o nono colocado.

Para o jogo, o técnico Raphael Pereira terá o desfalque do volante Grigor, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Em sua vaga, a tendência é que Flávio retorne ao time titular. Por outro lado, o time terá o retorno do meio-campista Gui Marques, que cumpriu suspensão no fim de semana.

Felipe Muranga (esquerda) e Braian (direita) devem iniciar a partida diante do XV de Jaú – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Assim, uma possível escalação do Rio Branco conta com Eder; Braian, Gustavo Brandão, Ricardo e Gustavo Oliveira; Flávio, Kayllan e Gui Marques; Felipe Muranga, Vitinho e Bismarck. Em caso de vitória, o Tigre pode subir para o quinto lugar conforme os demais resultados da rodada.

Por outro lado, o XV de Jaú vem de vitória por 3 a 1 contra o lanterna América e briga na parte de cima da tabela. Dono da terceira posição, com 22 pontos, a equipe comandada pelo técnico Tássio Lopes busca se manter entre os primeiros e se aproximar da classificação ao mata-mata. Se perder, no entanto, pode perder algumas posições.

Julgamento no TJD

O julgamento dos personagens envolvidos na briga generalizada após o dérbi diante do União Barbarense, no último dia 6, não será mais nesta quarta. O Rio Branco pediu o adiamento da sessão junto ao TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) de São Paulo, que aceitou. Agora, a equipe espera uma nova data.

Foram denunciados os goleiros Eder e Sandro, os laterais Guilherme Gusso e Guilherme Aguiar, assim como o preparador de goleiros Fabio Guedes. A pena pode variar de um a 12 jogos de acordo com o artigo enquadrado. Além disso, o clube também foi citado pelo tribunal e receberá uma multa de R$ 100 a R$ 100 mil.