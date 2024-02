Rio Branco recebe Ska Brasil e busca encerrar sequência negativa

Após uma semana de treinos, o Rio Branco volta a campo neste sábado (17). Às 15h, o Tigre enfrenta o Ska Brasil, no estádio Décio Vitta, em Americana, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista Série A4. Jogando frente à torcida, o time tem a missão de encerrar a sequência negativa na competição.

Depois de estrear com uma vitória convincente fora de casa, diante do Penapolense, a equipe empatou com o Vocem e perdeu para o Jabaquara, em ambos os casos no Décio Vitta, e voltou a ser derrotada no último fim de semana, pelo Grêmio São-Carlense, em São Carlos. Os resultados ruins fizeram com que o Tigre continuasse com quatro pontos, caindo para a 10ª posição.

Após cumprir suspensão, Kayllan deve retornar ao time titular do Tigre – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Avançam para o mata-mata os oito primeiros colocados. Em caso de vitória, o Rio Branco chegará a sete pontos e, na melhor das hipóteses, alcança o 5º lugar da tabela. No entanto, se for derrotado, poderá terminar a rodada na zona de rebaixamento, com base em outros resultados.

Para o duelo diante do Ska Brasil, o técnico Valmir Israel terá o retorno do volante Kayllan, que cumpriu suspensão no último jogo e deverá entrar no lugar de Grigor. No setor defensivo, o treinador tem utilizado o zagueiro Paim como lateral-esquerdo; caso prefira utilizar um jogador de origem, Guilherme Aguiar e Gustavo Oliveira brigam pela vaga.

Já pelo meio, Gui Marques deverá continuar sendo o camisa 10 da equipe, enquanto o ataque tem a tendência de continuar escalado com Felipe Muranga, Carlos Iury e David Batista.

Jogo convincente

Para o jogo deste sábado, Valmir Israel garante que o time irá apresentar um futebol convincente para garantir os três pontos.

“O tempo todo eu falo que não podemos errar igual no ano passado, que dentro de casa não nos saímos bem. Esse ano começou parecido, mas a gente vai mudar essa situação, vamos fazer um jogo convincente, os jogadores sabem da importância. Nós, da comissão técnica, também mudamos algumas estratégias de trabalho para extrair o melhor de cada um”, explicou.

O time de Santana de Parnaíba, por outro lado, também tenta se recuperar. Após três derrotas nas três rodadas iniciais, o Ska Brasil venceu o Independente na última rodada e deixou a zona de rebaixamento. Com três pontos, pode ir ao G8 em caso de vitória, assim como voltar para o Z2 se perder.

Homenagem

Antes de a bola rolar, o Rio Branco irá prestar homenagem a dois funcionários históricos do clube. O mordomo Aparecido Ferrari, conhecido como Peixe-Gato, e o supervisor Benedito Fusco, apelidado de Xororó, receberão uma placas em alusão aos serviços prestados. Peixe trabalha no clube desde meados dos anos 1970, enquanto Xororó está desde 1990.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.