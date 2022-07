Rio Branco recebe o XV de Jaú e somente a vitória interessa

O Rio Branco tem mais uma partida neste sábado (23), a partir das 15h, no estádio Décio Vitta, em Americana, desta vez contra o XV de Jaú, na primeira rodada do returno da segunda fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha.

Se vencer, o time americanense, que ainda não marcou pontos nesta etapa e está na lanterna do Grupo 8, seguirá em último, mas ainda terá chances remotas de classificação. Porém, se perder ou empatar, o time já estará eliminado, mesmo faltando duas rodadas para o fim da segunda fase da competição.

Rio Branco joga contra o XV de Jaú neste sábado – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O técnico interino Tony Ferreira, que assumiu o lugar de Paulinho McLaren, demitido no último final de semana, destacou a importância do duelo de hoje para as pretensões do Rio Branco.

“O que a gente trabalhou na semana é bastante sobre emocional, a importância do jogo, de jogar em casa, perante o torcedor. É um momento que a gente sabe que é difícil, é uma decisão”, explicou.

“Treinadores vieram e foram embora, eu fiquei à frente do elenco, com o pessoal da comissão, que ficou aqui, para que a gente tenha esse sucesso, mas vamos ter fé, trabalhamos bastante e o importante é que o resultado venha”, completou.

Na outra partida da rodada pelo Grupo 8, o Grêmio Prudente, líder com sete pontos, recebe em Presidente Prudente o Mauá Futebol, terceiro colocado, com quatro pontos conquistados.

TRANSMISSÃO

O canal Encardidos F.C transmite do duelo na Rádio Clube (AM 580) e também em vídeos com Alex Ferreira e Ricardo Suzigan, o “Zigan”, narrando e comentando os lances no Facebook do LIBERAL e também no canal da dupla no YouTube.