Rio Branco recebe o Paulista na sua estreia em casa na Bezinha

O Rio Branco entra em campo na tarde deste sábado, às 15h, contra a equipe do Paulista, pela segunda rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, na estreia do time no Décio Vitta, em Americana.

Na primeira rodada, o Tigre empatou sem gols com o Independente, em Limeira, enquanto a equipe de Jundiaí também ficou na igualdade, mas por 1 a 1, diante do Amparo, em casa.

Rio Branco empatou com o Independente em sua estreia na Bezinha – Foto: Zaramelo Jr. / Jornal O Jogo

Apesar da mesma pontuação, em função do gol marcado o Paulista está em segundo no grupo, enquanto o Rio Branco está na quinta e penúltima colocação. O líder é a Itapirense, único time a vencer na estreia.

“Jogo difícil, mas sabemos que é no nosso estádio, com conhecimento do campo e gramado. Esperamos que, com o apoio do torcedor, possamos fazer uma grande partida e conquistar a primeira vitória na competição”, disse o técnico Betão Alcântara, em entrevista ao LIBERAL.

O treinador destacou a força do adversário, situação esta que, segundo ele, deve se repetir por várias vezes nesta fase de grupos da competição, em função do bom nível das equipes.

“Nessa divisão não tem jogo fácil. Devido ao limite de idade, as equipes são bem parelhas, mas acredito que temos jogadores que, pelo fato de terem jogado divisões acima esse ano, podem fazer a diferença”, completou Betão.

As novidades do Tigre para a partida ficam por conta do lateral Ynaiã, que chegou ao clube nesta semana, e do atacante Otávio, que já estava no elenco, mas aguardava documentação para ser inscrito. Ambos estão regularizados e devem ir a campo.

Outro reforço anunciado nos últimos dias, o volante Eliseu ainda aguardava questões burocráticas para ser inscrito na competição.

TRANSMISSÃO

Uma parceria entre o jornal O Liberal, a Rádio Clube (AM 580) e o canal Encardidos F.C realiza neste sábado a transmissão do jogo contra o Paulista.

A partida será transmitida pela rádio e também através de vídeos, que vão exibir Alex Ferreira e Ricardo Suzigan, o “Zigan”, do Encardidos F.C., narrando e comentando os lances. As imagens poderão ser acompanhadas no Facebook do LIBERAL e também no canal do YouTube da dupla.

VENDAS

Os uniformes do Rio Branco começam a ser vendidos neste sábado na loja oficial do clube, no Décio Vitta, das 14h às 18h, ao custo de R$ 149,90 na versão adulto (masculino ou feminino) e de R$ 109,90 no tamanho infantil.