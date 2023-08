Rio Branco recebe o Catanduva visando disparar na liderança

Para disparar na liderança do Grupo 14 do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, o Rio Branco entra em campo neste sábado (5), às 15 horas, contra o Catanduva, no Estádio Décio Vitta, em Americana. A partida é válida pela 3ª rodada da 3ª fase da competição.

Equipe americanense vem de vitória no meio de semana, quando bateu o Jabaquara por 1 a 0 – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O Tigre vem de vitória no meio de semana. Na última quarta, jogando fora de casa, bateu o Jabaquara por 1 a 0, com gol no último minuto de jogo. A equipe assumiu a liderança de sua chave e abriu dois pontos de vantagem em relação ao segundo e terceiro colocados.

Para a partida deste sábado, o alvinegro terá dois desfalques certos. O zagueiro João Cubas e o volante Léo Alves estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Rodolfo, defensor que esteve fora do último jogo com dores no joelho, deve voltar ao time titular.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para o lugar de Léo brigam por uma vaga Luigi, Gabriel Luna e Jorge – com o primeiro largando na frente. O lateral Otávio e o meia Nicolas, que se recuperaram de lesão recentemente, voltaram a treinar com o grupo e a tendência é que estejam à disposição.

Em caso de vitória, o Tigre chegará a sete pontos e deixará o Catanduva com apenas dois, abrindo distância em relação a um dos adversários pela vaga nas quartas de final. Para o técnico Valmir Israel, somar os três pontos é importante para se consolidar na ponta.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“A gente tem que eliminar adversários com qualidade, como eles. Jogando dentro dos nossos domínios, temos que prevalecer esse mando de campo e fazer o possível para sair com esse resultado positivo, que nos deixa em uma situação muito confortável na tabela e deixa um adversário direto para trás”, disse.

A outra partida da chave é entre Jabaquara e Penapolense, que também se enfrentam no sábado, às 15h, em Santos. O time de Penápolis é vice-líder com dois pontos, assim como o Catanduva, que leva a pior no critério de desempate. Já o Jabaquara, com apenas um, é o lanterna.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani