Rio Branco recebe Independente para confirmar a classificação ao mata-mata

O Rio Branco chega à 15ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Série A4 dependendo apenas de si para avançar ao mata-mata. Neste sábado (30), às 15h, a equipe recebe o Independente, no estádio Décio Vitta, em Americana, buscando confirmar a vaga na fase final com uma série de desfalques.

Para terminar entre os oito primeiros e se assegurar nas quartas de final sem depender de outros resultados, o Tigre precisa vencer frente ao seu torcedor. Em caso de empate ou derrota, a equipe passará a depender do restante da rodada para se garantir ou não na próxima fase.

Rio Branco pode garantir a classificação até mesmo em caso de derrota – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Na última rodada, contra o Joseense, fora de casa, o Rio Branco poderia já ter assegurado a classificação com vitória, mas ficou no 1 a 1. Com 22 pontos, o time americanense está na sexta posição, tendo uma campanha de seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Assim, o Tigre não tem mais chances de terminar entre os quatro primeiros e garantir vantagem no critério de desempate nas quartas.

Em caso de novo empate diante do Independente, será necessário torcer pelo tropeço de Vocem, Ska Brasil ou Osasco Audax. Se perder, no entanto, passará a depender de dois tropeços dos seguintes times para se classificar: Vocem, Ska, Audax e União Barbarense. Dentro do G8, o Rio Branco pode terminar, no máximo, em quinto lugar.

Desfalques

Em campo, o técnico Raphael Pereira terá uma série de desfalques para escalar a equipe. Os goleiros Eder e Sandro, assim como o lateral-direito Guilherme Gusso foram punidos pelo TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) pela briga no dérbi contra o União Barbarense e estão fora. Além deles, o time não contará mais com o atacante Bismarck, que deixou o clube nesta semana em comum acordo.

Outro que tem presença incerta é o lateral-esquerdo Gustavo Oliveira, que deixou o campo no último jogo com uma contratura na posterior da coxa. No gol, a vaga de Eder deverá ser de Lucas Andrade, que fará sua estreia com a camisa do Tigre. Ele foi contratado durante a primeira fase, vindo do Flamengo-PE. Além disso, Batista deverá voltar ao time titular após cumprir suspensão.

Vida ou morte

O Independente, por sua vez, joga a vida diante do Tigre. A equipe de Limeira vem de quatro derrotas consecutivas e está na zona de rebaixamento, ocupando a 15ª posição, com 10 pontos. Para escapar da quinta divisão, terá de vencer e contar com um tropeço de Jabaquara ou Joseense.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.