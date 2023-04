Rio Branco realiza peneira para as categorias Sub-11 e Sub-13 nesta sexta-feira

O Rio Branco promove uma avaliação técnica nesta sexta-feira (28), para atletas nascidos nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013. A ação, que será no Centro Cívico de Americana, marca o início do retorno das categorias Sub-11 e Sub-13 na base do clube, que terá parceria com o SAC (Sumaré Atlético Clube).

As avaliações poderão ser feitas no período da manhã ou da tarde, com horário a ser definido pelo candidato no momento da inscrição, que é feita de forma gratuita, através de um formulário online. O Tigre solicita que cada atleta participante leve 1 kg de alimento não-perecível, exceto sal, para doação ao Fundo Social de Solidariedade de Americana.

Os jogadores deverão chegar ao local com 30 minutos de antecedência, portando RG original e documento médico que permita atividades físicas, feito nos últimos 12 meses. A vestimenta obrigatória consiste em camisa branca lisa, shorts e meiões pretos, além de caneleiras e chuteiras. Não será permitida a participação de candidatos que estejam com camisa de clube ou escolinha de futebol.

Aqueles que forem aprovados na peneira poderão fazer parte do elenco das equipes Sub-11 e Sub-13 do Tigre, que disputarão o Campeonato Paulista deste ano. Em ambas as categorias, a competição terá início no dia 21 de maio.