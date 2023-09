Rio Branco quer calendário maior e limite de idade flexível para 2024

Gilson Bonaldo, presidente do RB, quer um calendário bem mais extenso - Foto: Claudeci Junior_Liberal.JPG

O Rio Branco deseja ter um calendário maior para o ano de 2024 e um limite de idade flexível para a disputa da quarta divisão estadual. As ideias serão propostas à FPF (Federação Paulista de Futebol,) nesta sexta-feira, em reunião na sede da entidade, em São Paulo, com os presidentes dos 16 clubes que irão partiricipar da competição na próxima temporada.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O encontro servirá para a discussão de ideias entre federação e equipes, que desejam mudanças em relação à fórmula de disputa. Atualmente, o campeonato possui o formato Sub-23, ou seja, não pode haver nenhum jogador acima de 23 anos inscrito.

Outro ponto que será debatido é a possibilidade de participação dos clubes na Copa Paulista. Isso porque as equipes que disputam a Bezinha, como o campeonato é popularmente chamado, não possuem calendário para além da competição, jogando apenas um semestre por ano.

De acordo com o presidente do Rio Branco, Gilson Bonaldo, o calendário estendido é o mais importante. Com a Copa Paulista, o clube tem a possibilidade de retornar ao cenário nacional, já que um dos finalistas garante vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, enquanto o outro se classifica para a Copa do Brasil.

“Para o Rio Branco, em si, no começo do ano é melhor, desde que tenha calendário para o segundo semestre também. Um campeonato mais curto te dá menos despesa, mas no resto do ano fica parado”, disse.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O dirigente ainda acredita que os clubes poderão participar da Copa Paulista. Procurada, a FPF se limitou a dizer que “todos os detalhes das competições de 2024 serão definidos e divulgados posteriormente”. Sobre o campeonato ser Sub-23 ou não, Bonaldo afirma que gostaria que não tivesse a limitação de idade. “Até acho que deveria ter, realmente, de três a quatro vagas de uma idade superior, mas sem limite. Aí cada um coloca aquilo que deve colocar”, completou. *Estagiário sob supervisão de Reginaldo Gonçalves. Colaborou Gustavo Tomazeli