Rio Branco promove peneira visando a temporada 2023

As atividades terão início às 8h, no estádio Décio Vitta, em Americana - Foto: Thiago Barreto / Rio Branco

O Rio Branco realiza, nesta semana, avaliações de novos jogadores para a equipe principal do clube, que jogará em 2023 o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha. Os testes terão início nesta terça-feira (24) para atletas nascidos entre 2002 e 2003. Na quarta-feira (25), serão avaliados atletas de 2000 e 2001. As atividades terão início às 8h, no estádio Décio Vitta, em Americana.

Para participar da avaliação, que é gratuita, os candidatos devem apresentar atestado médico com validade de 30 dias, eletrocardiograma com laudo especificando que o atleta está apto para jogar futebol (feito a menos de 30 dias), xerox autenticado da identidade, certidão de nascimento e CPF do participante, junto ao comprovante de endereço.

O Rio Branco pede que os atletas participantes compareçam ao estádio com camiseta branca, shorts e meião preto, além de estarem utilizando caneleiras. Será proibido o uso de camisas de outras equipes durante as avaliações e, no período de testes, o clube não oferecerá alojamento e alimentação. Mais informações podem ser consultadas através do e-mail contato@riobrancoesporteclube.com.br. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco.