Rio Branco perde por 3 a 0 da Francana fora de casa, pela Série A4

Após duas vitórias consecutivas, o Rio Branco voltou a tropeçar no Campeonato Paulista da Série A4, neste domingo (25). A equipe levou 3 a 0 da Francana, no Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho, em Franca, em jogo válido pela sétima rodada.

Com a derrota, o Tigre caiu do quinto para o sexto lugar, com os mesmos dez pontos – os oito primeiros avançam às quartas de final. O time volta a jogar nesta quarta-feira (28), às 15h, quando recebe o América no Estádio Décio Vitta, em Americana.

Contra a Francana, o primeiro gol já indicava que nada daria certo para o Rio Branco.

Aos 32 minutos, Lucas Melo, da Francana, recebeu dentro da área e tentou o arremate, mas foi bloqueado pela zaga riobranquense. No entanto, ao tentar afastar o perigo, Bernardo, zagueiro do Tigre, chutou em cima do companheiro Paim e a bola entrou: 1 a 0.

Aos 20 da segunda etapa, a equipe mandante ampliou o placar após cobrança de falta de Lucas Oliveira, que estava próximo à linha do meio-campo. A impressão é de que ele tentou cruzar, mas a bola passou por todo mundo e parou no fundo da rede.

No meio do caminho, Bruno Henrique, da Franca, enganou o goleiro riobranquense, Eder, ao tentar desviar de cabeça.

Aos 25, Luquinha deu números finais à partida ao receber em velocidade pela esquerda e finalizar cruzado.