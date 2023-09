Rio Branco perde para o Taquaritinga e está fora da Bezinha

Tigre foi derrotado por 4 a 1 nos pênaltis pelo Taquaritinga - Foto: Luciano Claudino - Código19

Mais uma vez, o Rio Branco é assombrado pelo ‘fantasma das quartas de final’. Na tarde deste sábado (2), o Tigre foi derrotado por 4 a 1 nos pênaltis pelo Taquaritinga, após empate de 0 a 0 no tempo normal, e está eliminado do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Esta foi a 9ª eliminação em nove quartas de final que o clube disputou em sua história.

O primeiro tempo foi disputado e de muita intensidade física no meio de campo, mas com poucas chances claras de jogo. A primeira grande oportunidade foi do Taquaritinga, após finalização de Marcos, na entrada da área, que parou em boa defesa de João Lazzari. A equipe de Americana levou perigo com Cauari, que finalizou de fora da área e acertou o travessão.

Na segunda etapa a situação continuou parelha. A equipe americanense chegou a dominar parte do jogo, mas não conseguiu colocar a bola no fundo das redes. A melhor oportunidade foi com Jair, que recebeu cruzamento de Gabriel Argentino e cabeceou por cima da meta adversária. O Cat, por sua vez, levou perigo com Jefferson, que parou em Lazzari.

Na semifinal, o Taquaritinga irá enfrentar o Catanduva – Foto: Luciano Claudino – Código19

Com o placar de 0 a 0 mantido, a decisão foi para os pênaltis. O Taquaritinga começou cobrando e converteu todas as suas quatro cobranças. A ordem dos cobradores foi Lucas Goes, Lucas Sales, Jefferson e David Benjamin.

Pelo lado do Rio Branco, cobraram o capitão Jair, Fernando e Cauari. Apenas Fernando converteu sua cobrança. Jair parou no goleiro Dã Moroni e Cauari isolou sua finalização.

Na semifinal, o Taquaritinga irá enfrentar o Catanduva, enquanto o outro confronto será entre Grêmio São-Carlense e União São João, de Araras. Apenas as duas equipes que se classificarem à final irão garantir o acesso para a Série A3 do Campeonato Paulista.

Para o Rio Branco, resta aguardar a definição da FPF (Federação Paulista de Futebol) acerca da quarta divisão de 2024. Com a criação do quinto nível do estado, ainda há a dúvida de como será a disputa das duas últimas divisões. *Estagiário sob supervisão de Diego Juliani