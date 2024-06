Rio Branco perde para o Capivariano e conhece primeira derrota na Copa Paulista

Apesar do tropeço, equipe americanense continua na vice-liderança do Grupo 4, com três pontos

O Rio Branco conheceu sua primeira derrota na Copa Paulista neste sábado (22). Em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos, a equipe perdeu por 2 a 1 para o Capivarino no Estádio Municipal Carlos Colnaghi, também conhecido como Arena Capivari.

Luan Carioca marcou o único gol riobranquense. Pelo lado do Capivariano, os tentos foram anotados por Vinícius Popó e Riquelme.

Lance da partida entre Rio Branco e Capivariano, pela Copa Paulista – Foto: Natália Lima

Com o resultado, o Tigre estaciona nos três pontos e segue na vice-liderança do Grupo 4, atrás apenas do São Bento, que empatou em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino neste sábado, fora de casa, e se manteve na ponta da classificação. A chave também conta com o Primavera, que folgou neste fim de semana.

O time americanense buscará a reabilitação no próximo sábado, às 15h, quando recebe o Red Bull Bragantino no Estádio Décio Vitta, em Americana.

Em Capivari, o técnico Leandro Mehlich escalou o Alvinegro com: Sandro; João Duarte, Fernando Dias e Paim; Vinícius Oliveira, Grigor, Kayllan, Gustavo Oliveira e Felipe Muranga; Vagninho e Luan Carioca.

A rede balançou pela primeira vez aos 31 minutos do primeiro tempo, com Vinícius Popó, que tabelou com Thiaguinho dentro da área, chutou cruzado de esquerda e colocou o Capivariano à frente no placar.

O Rio Branco deixou tudo igual seis minutos depois. Após cobrança de tiro de meta, Vagninho subiu mais que a defesa e deu uma “casquinha” de cabeça para Luan Carioca, que ficou de frente para o goleiro e bateu com força: 1 a 1.

O Capivariano retomou a vantagem aos 41 minutos da segunda etapa. Tarcísio cruzou pelo lado esquerdo, na segunda trave, e Riquelme, que havia saído do banco de reservas, cabeceou para o fundo do gol: 2 a 1.

A derrota põe fim a uma invencibilidade de 12 jogos do Rio Branco, que não sabia o que era perder desde a campanha do título do Campeonato Paulista da Série A4. Na estreia pela Copa Paulista, o Tigre tinha vencido o Primavera por 1 a 0, em Americana.