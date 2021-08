Rio Branco perde em Mogi Mirim e tropeça pela 1ª vez na Bezinha

Tigre chegou a ficar com um jogador a mais por 21 minutos, mas não conseguiu evitar a derrota por 1 a 0 para o Sapo

O Rio Branco conheceu sua primeira derrota no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha, nesta quarta-feira (25). O time perdeu para o Mogi Mirim por 1 a 0, fora de casa, em confronto válido pela segunda rodada.

O gol foi marcado pelo atacante Carlos, ainda no primeiro tempo. Na reta final, o Tigre chegou a ficar com um jogador a mais por 21 minutos, mas não conseguiu reagir.

Equipe comandada por Bira Arruda aparece na segunda posição – Foto: Thiago Barreto / Divulgação

Com o resultado, o Rio Branco estacionou nos três pontos e caiu para a segunda colocação do Grupo 3. Neste momento, a liderança é do São Carlos, que venceu a Itapirense por 2 a 1, em Itapira, e agora tem seis pontos.

O Tigre volta a jogar neste sábado, às 16 horas. O adversário será o Independente de Limeira, que empatou em 0 a 0 com o Grêmio São-Carlense nesta quarta, em São Carlos, e aparece em quarto lugar, com dois pontos.

No Vail Chaves, o Mogi Mirim inaugurou o marcador aos 44 minutos, quando Carlos, após uma falha da defesa riobranquense, entrou com bola e tudo.

O zagueiro Negueba, do Sapo, quase colocou o resultado em risco aos 29 minutos da segunda etapa, ao receber o segundo cartão amarelo. No entanto, mesmo com um homem a menos, a equipe concretizou sua primeira vitória na competição.

Ao final da partida, em nota, o clube americanense citou um pênalti que não teria sido marcado pela arbitragem a seu favor, em cima do atacante Souza, quando o placar já estava 1 a 0.

FICHA TÉCNICA:

MOGI MIRIM

Alemão; Lucas (Sorriso), Maycom, Negueba e Danilo; Bolt, Pedro, Biteco (Brendo); Carlos (Joãozinho), Erick (William) e João Paulo. Técnico: André Alves.

RIO BRANCO

Felipe Ramos; Pimentel, Léo Cruz, Casão e Bruno Franco; Crepaldi (Renan), Nicola e Luis Antonio (Bruninho); Thiago, Rodrigo Pelé (Yago) e Agnaldo (Souza). Técnico: Bira Arruda.

GOL: Carlos, aos 44’/1T (Mogi Mirim).

CARTÕES AMARELOS: Danilo, Bolt e Negueba (Mogi Mirim); Casão e Léo Cruz (Rio Branco).

CARTÃO VERMELHO: Negueba (Mogi Mirim).

ÁRBITRO: Leonardo de Jesus Sampaio.

LOCAL: Estádio Vail Chaves, em Mogi Mirim (SP).