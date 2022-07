Rio Branco perde de virada do XV de Jaú e está eliminado

O Rio Branco está eliminado do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão. O Tigre foi derrotado de virada pelo XV de Jaú por 2 a 1, na tarde deste sábado, no estádio Décio Vitta, pela quarta rodada da segunda fase da competição.

Agora, não há mais chances de chegar pelo menos até a segunda posição do Grupo 8 faltando duas rodadas para o término desta etapa do torneio. O XV de Jaú lidera a chave, com 9 pontos, seguido do Grêmio Prudente, com 8, e do Mauá, com 5.

Lance do gol da virada do XV de Jaú no Décio Vitta – Foto: Reprodução

O time de Americana permanece sem pontuar depois de quatro partidas. Comandando interinamente neste sábado por Tony Ferreira, após a saída do técnico Paulinho McLaren, o Tigre até abriu o placar, aos 12 minutos do segundo tempo, com Jemmes.

Mas a produção ofensiva parou por aí. O XV de Jaú cresceu no duelo até empatar com gol de Bryan, aos 37. A virada veio com Leonan, já nos acréscimos, aos 46 minutos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Desde que foi rebaixado à quarta divisão estadual, é a primeira vez que o Rio Branco não chega ao mata-mata. O time ainda cumpre tabela contra o Grêmio Prudente, no próximo dia 30, e diante do Mauá, em 6 de agosto.