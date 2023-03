Rio Branco pede desbloqueio de ao menos R$ 1 milhão na Justiça

Ideia é usar o dinheiro para pagar as dívidas no processo de recuperação judicial

O Rio Branco pediu à 2ª Vara Cível de Americana, nesta quarta-feira, o desbloqueio de pelo menos R$ 1 milhão em valores penhorados. Na solicitação, o clube informou que pretende aplicar o dinheiro nas atividades esportivas e depois, com a apresentação do plano de recuperação judicial, usá-lo para pagamento de suas dívidas em negociação conjunta com todos os credores.

Esse R$ 1 milhão é parte do valor da venda do lateral-direito Vanderson. Na ocasião, o jogador, que atuou na base do Tigre em 2018, deixou o Grêmio de Porto Alegre rumo ao Monaco, da França, em janeiro de 2022.

Como o Rio Branco tinha 30% dos direitos econômicos do atleta, esse R$ 1 milhão foi depositado pelo Grêmio em juízo, em um processo cível contra o clube americanense.

Além desse montante, o Tigre também solicitou a liberação de verbas bloqueadas no processo referente às dívidas trabalhistas, mas o valor não consta no pedido.

O clube requisitou, ainda, o envio de um ofício ao Grêmio e à FPF (Federação Paulista de Futebol) para que parem de depositar valores em conta judicial e passem a fazer os repasses diretamente ao Rio Branco.

Os pedidos foram feitos no processo sobre a recuperação judicial, no qual o Tigre está representado pelo advogado Jean Rodrigo Cioffi, do escritório paulistano JRCLaw, especializado em direito empresarial e desportivo.

Em entrevista ao LIBERAL, ele ressaltou que os trâmites da recuperação judicial darão transparência às negociações com os credores. “Por isso que se fez o processo, para que pudesse concentrar e dar voz aos credores numa negociação transparente, organizada”, afirmou.