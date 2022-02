Rio Branco negocia com InverGroup para virar SAF

Seguindo a tendência do futebol brasileiro nos últimos meses, o Rio Branco está em fase inicial de negociação com o InverGroup, conglomerado de empresas de infraestrutura, tecnologia e investimentos, com sede em Americana, para a gestão do futebol do clube, que se tornaria uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

Uma reunião foi realizada nesta semana e envolveu dirigentes, membros do Conselho Deliberativo e também da empresa, para uma explicação sobre como funciona uma SAF e apresentação do modelo de gestão.

Gilson Bonaldo falou sobre a possibilidade de o Tigre virar uma SAF – Foto: Rodrigo Alonso / O Liberal

De acordo com o presidente do Tigre, Gilson Bonaldo, como a relação está em fase inicial, não existem valores e nem prazos definidos sobre o assunto.

“Tudo depende de reuniões, tudo tem estatuto, prazos, então tem toda uma situação. Estamos caminhando com a intenção de coisas futuras. A tendência nossa é por esse caminho. Se você perguntar para mim, hoje, eu acho que o caminho trilhado é esse”, comentou.

O presidente destacou que todas as decisões que venham a ser tomadas sobre o tema vão passar pelo Conselho Deliberativo, que é “supremo”, nas palavras do próprio Gilson. “É o grupo do conselho que tem que decidir o que é melhor para o Rio Branco”, enfatizou.

Ele comentou também sobre a dívida do Tigre, que estaria perto de R$ 20 milhões, afirmando que a migração para o projeto de uma SAF poderia ajudar a resolver o problema.

“Eu acho que o Rio Branco, hoje, deve ter de R$ 9 a R$ 10 (milhões) entre cível e trabalhista e mais R$ 10 (milhões) de União e Fazenda. E deixar bem claro o seguinte: que são dívidas geradas até 2015. De 2016 pra frente, não tem um centavo de dívida mais”, disse.

Por fim, ele explicou que, em caso de acordo com o InverGroup, o patrimônio do clube, que conta com o estádio Décio Vitta e a Sede Náutica, não seria envolvido.

“Hoje nós temos muito patrimônio e não temos recurso, não temos receita. Amanhã nós podemos ter uma SAF, que é uma empresa que o Rio Branco vai ser acionista dela, vai ter uma porcentagem de um negócio fantástico, então vai entrar receita, vai ter dinheiro, e não se mexe em patrimônio”, finalizou.