Rio Branco marca jogo-treino contra o Comercial de Ribeirão Preto

O Rio Branco fará um jogo-treino diante do Comercial neste sábado (10), às 10 horas. Esse será o primeiro teste do Tigre contra um clube profissional. As duas equipes vão se enfrentar no estádio Décio Vitta, em Americana.

Tigre se prepara para o Paulista Sub-23 Segunda Divisão – Foto: Sanderson Barbarini / Foco no Esporte

O Comercial disputa o Campeonato Paulista da Série A3, que está suspenso pelo governo estadual devido à pandemia do coronavírus (Covid-19). O time de Ribeirão Preto aparece em sétimo lugar, com quatro pontos – campanha de uma vitória, um empate e uma derrota.

O Rio Branco, por sua vez, se prepara para o Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha, que deve começar só no segundo semestre.

Saída

Mais um jogador que estava contratado pelo Tigre deixou o clube. Trata-se do goleiro Diego de Souza, que havia se apresentado à equipe em 1º de março, emprestado pelo Uberlândia-MG. O jogador de 22 anos foi embora na última segunda, por questões pessoais, segundo a diretoria riobranquense.

Antes, por motivo técnico, o clube já tinha dispensado o volante João Pedro, de 21 anos, ex-Brasilis. Agora, o Rio Branco tem 19 jogadores confirmados para a Bezinha.