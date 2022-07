Rio Branco leva 3 a 2 do Grêmio Prudente em casa e perde a quinta seguida

Jogando no estádio Décio Vitta, em Americana, o Rio Branco foi derrotado na tarde deste sábado (30) pelo Grêmio Prudente, pelo placar de 3 a 2, na penúltima rodada da segunda fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha.

Rio Branco perdeu mais uma na Bezinha – Foto: Reprodução / Eleven Sports

Essa foi a quinta derrota seguida do Tigre nesta etapa e o time segue sem marcar nenhum ponto, na lanterna do Grupo 8. Já o Grêmio Prudente, segundo colocado da chave, chegou aos 11 pontos e garantiu sua classificação à próxima etapa. O líder e também classificado é o XV de Jaú, com 12.

Na partida deste sábado, o Tigre entrou em campo já eliminado, mas mesmo assim saiu na frente, com gol de Jair, aos 21 minutos do primeiro tempo.

Na segunda etapa, logo no início o time de Presidente Prudente empatou, com Di Maria, aos 4 minutos, e virou dois minutos depois, com Rodrigo.

A equipe americanense não se rendeu e conseguiu a igualdade no marcador aos 18 minutos, com Willian Monteiro. No entanto, no fim do jogo, aos 41, os visitantes passaram à frente novamente, com Geovany, que fez o terceiro e garantiu o triunfo por 3 a 2 e a vaga para seu time.

Após mais um revés na competição, o Tigre, que está sendo comandado interinamente pelo gerente de futebol do clube, Tony Ferreira, retoma os treinos durante a semana para cumprir tabela e encerrar sua participação na Bezinha no próximo sábado, contra o Mauá Futebol, fora de casa.