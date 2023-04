Rio Branco lança uniformes para a disputa da Bezinha deste ano

As novas camisas já devem estar à venda na loja do clube neste sábado, dia da estreia na competição estadual

O Rio Branco revelou na noite desta quarta-feira (19) os uniformes que utilizará no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. O evento, realizado na Di Madre Pizzaria, em Americana, contou com a participação de membros da diretoria, apoiadores e imprensa.

Uniformes foram lançados na noite desta quarta-feira – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Três jogadores estiveram na cerimônia, servindo como modelos. O goleiro João Lazzari, o lateral-direito Williams Bahia e o meio-campista Nicolas. O uniforme 1 será com camisa branca, bermuda preta e meias pretas. No kit de visitante, a camisa será preta, com bermuda branca e meias brancas. Já para o goleiro, o uniforme terá três versões: vermelho, azul e cinza.

O material esportivo do Rio Branco continuará com a marca Tigre 1913, criada pelo clube para estampar a vestimenta da equipe e delegação. A camisa conta com o patrocínio de quatro empresas: Americana Mall, Guaraná Poty, Caprem Construtora e Supermercados Pague Menos.

As novas camisas já deverão estar à venda no sábado (22), na loja do clube, no Décio Vitta, com o valor de R$ 149,90. Haverá, ainda, comércio de outros itens e camisas do ano passado.

A estreia do Tigre será neste sábado, às 15h, contra o Paulista de Jundiaí, no estádio Décio Vitta. Os ingressos estão à venda no Estádio Décio Vitta, na Sede Náutica do Rio Branco e na loja Z Sports.