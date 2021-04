Rio Branco lança camisetas comemorativas para o aniversário do DV

Camisetas pretas e cinzas poderão ser compradas por R$ 89,90 cada – Foto: Divulgação / Rio Branco

O Rio Branco vai lançar, neste sábado (1º), duas camisetas comemorativas para o aniversário de 44 anos da inauguração do estádio Décio Vitta, em Americana. Os produtos estarão disponíveis na loja oficial do Tigre, localizada nas dependências do DV, e vão custar R$ 89,90 cada.

O horário de atendimento será das 9h às 13h. Uma das camisetas é preta e tem, nas costas, uma foto da torcida do Tigre nas arquibancadas do estádio. A outra, de cor cinza, possui uma imagem da cativa do DV. As informações foram divulgadas pelo clube na noite desta quarta-feira.

O primeiro jogo no DV, à época chamado de Riobrancão, aconteceu no dia 1º de maio de 1977, com vitória do AEC (Americana Esporte Clube) sobre o Taubaté, por 2 a 0.

Em 1986, o estádio herdou o nome de Décio Vitta, presidente do Rio Branco de 1980 a 1982 e integrante da comissão que deu início à construção do local.