Rio Branco joga mal, empata com Colorado Caieiras e segue sem vencer na Bezinha

Gustavo França foi às redes após receber passe de Carlos Iury dentro da área - Foto: Marcelo Rocha - Liberal

O Rio Branco chegou ao quarto empate consecutivo no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Na tarde deste sábado (13), o Tigre jogou mal e ficou no 1 a 1 contra o Colorado Caieiras, em jogo disputado no estádio Décio Vitta, em Americana.

Este foi o primeiro confronto entre as duas equipes na história. Os gols da partida foram marcados todos na segunda etapa. Pelo lado rio-branquense, Gustavo França foi às redes após receber passe de Carlos Iury dentro da área. Poucos minutos após abrir o placar, a equipe de Americana sofreu o gol de empate, marcado por Thomas Lamin.

No primeiro tempo, o Rio Branco conseguiu levar perigo em três oportunidades com Otávio, Léo Alves e Vitinho. No entanto, o goleiro João Gabriel fez boa defesa, além de uma bola tirada em cima da linha pela defesa visitante. Por outro lado, o Colorado pouco criou e não levou perigo à meta americanense.

O segundo tempo começou de forma morna, com poucas oportunidades de ambos os lados. Na metade do período, o zagueiro de Caieiras, Michel Kaique, foi expulso após falta cometida em Gustavo França. Depois da expulsão, saíram os gols. Com um a mais, o Tigre ainda criou oportunidades com Carlos Iury e Cauari, que parou na trave.

Quando o marcador já apontava 1 a 1 no placar, o Rio Branco teve um pênalti a seu favor. Gustavo França foi para a cobrança e parou no goleiro João Gabriel, que garantiu o empate como placar final do duelo. Nos demais jogos do grupo 4, o União Barbarense foi derrotado pelo Ska Brasil, fora de casa, enquanto o Amparo venceu o Paulista de Jundiaí por 1 a 0.

Tigre jogou mal e ficou no 1 a 1 contra o Colorado Caieiras – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Com os placares, a equipe comandada por Marcus Paulo Grippi chega a 4 pontos ganhos, permanecendo na 5ª posição, fora da zona de classificação para a próxima fase e, consequentemente, estaria rebaixada à quinta divisão estadual. A liderança fica com o Ska Brasil, que chega a 8 pontos e ultrapassa o Leão da 13, que tem 7.

O próximo jogo do Tigre da Paulista será no próximo sábado (20), às 15h, contra o Amparo, fora de casa. O Colorado Caieiras, por sua vez, volta a campo no domingo (21) para enfrentar o Ska Brasil, em Caieiras, às 11h. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco