Rio Branco ‘joga a vida’ para não cair para a quinta divisão do Paulista

O Rio Branco joga a sobrevivência no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, neste domingo. Às 11h, o Tigre enfrenta o Colorado Caieiras, no Estádio Municipal Carlos Ferracini, em Caieiras, pela nona rodada da primeira fase da competição. Se perder, estará rebaixado para a recém-criada quinta divisão estadual.

O atacante Cauari, que deve ser um dos titulares do Tigre na partida contra o Colorado Caieiras, hoje – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A partida é um confronto direto de olho na classificação para a próxima fase e, consequentemente, escape do rebaixamento neste momento. Com oito pontos, o Rio Branco está na sexta colocação e amarga a lanterna do Grupo 4. O Colorado, por sua vez, tem a mesma pontuação, mas leva a melhor no número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Por isso, é o quinto colocado.

Avançam para a segunda fase os quatro primeiros de cada grupo. Para não ser rebaixado, o Tigre precisa pontuar. Em caso de vitória, chegará à última rodada dependendo apenas de si para continuar na Bezinha. Se empatar, no entanto, precisará vencer e dependerá de outros dois resultados na rodada derradeira.

Para enfrentar o Colorado, o Rio Branco terá o retorno do volante Jair, que cumpriu suspensão no empate de 1 a 1 contra o Ska Brasil, na última rodada. Por outro lado, não terá o meia Vitinho, além dos atacantes Guilherme Fernandes e Goldeson, que foram dispensados pelo clube.

Williams Bahia e Jadson, que tiveram problemas musculares na última semana, ainda são dúvidas para a partida. Não há desfalques por suspensão.

O técnico Valmir Israel pode mexer na equipe titular. Além da volta de Jair, o time pode ter a entrada do zagueiro Fernando Brito no setor defensivo. Ainda há a expectativa de jogadores da base entre os relacionados para a partida, como o volante Júlio César, o lateral e meia Estevão, além dos atacantes Léo e Nelson Borges.

Já o Colorado Caieiras não contará com os jogadores Vynicius Dutra e Thomas Lamim, que foram expulsos na vitória da equipe contra o Paulista, na última rodada. Thomas, inclusive, é o principal nome do Colorado e tem cinco gols na Bezinha, sendo um dos artilheiros da competição.

Os demais jogos do Grupo 4 foram disputados neste sábado (17). União Barbarense e Ska Brasil empataram em 0 a 0, em Santa Bárbara, enquanto o Amparo venceu o Paulista de Jundiaí por 2 a 1, jogando em casa. Com este resultado, o Leão da Montanha garantiu a classificação à próxima fase da competição. Sendo assim, agora resta apenas uma vaga a ser preenchida.

Rio Branco, Colorado Caieiras e Paulista brigam por ela.

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle.