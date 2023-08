Rio Branco joga ‘a vida’ contra Jabaquara, nesta quarta

Rio Branco e Jabaquara se enfrentaram duas vezes com um empate e uma vitória de cada lado - Foto: Marcelo Rocha - Liberal

Para continuar dependendo apenas de si para se classificar às quartas de final do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, o Rio Branco volta a campo nesta quarta-feira, às 15 horas, para enfrentar o Jabaquara no Estádio Décio Vitta, em Americana. O Tigre precisa vencer para não depender de outros resultados, que podem custar a eliminação na competição.

O confronto é válido pela quinta rodada da terceira fase. A equipe americanense vem de duas derrotas seguidas para o Catanduva, sendo um revés de 1 a 0 em casa e outro por 3 a 2, fora, no último sábado. O time americanense ocupa a terceira posição do Grupo 14, com quatro pontos. Já o time de Santos é lanterna, com apenas dois pontos, e não venceu na atual etapa do campeonato.

Para se classificar, o Rio Branco precisa terminar entre os dois primeiros da chave, posições que são ocupadas por Catanduva (8) e Penapolense (6), respectivamente. Caso vença o Jabaquara, chegará a sete pontos e irá para a última rodada, contra o time de Penápolis, dependendo apenas de si para avançar. Além disso ele eliminaria o adversário desta quarta.

Em caso de empate ou derrota, o Tigre poderá ser eliminado com uma rodada de antecedência em caso de vitória do Penapolense contra o Catanduva, que jogam também hoje, às 20 horas. Nesta edição da Bezinha, Rio Branco e Jabaquara se enfrentaram três vezes, com um empate e uma vitória para cada lado.

Durante a preparação para o duelo decisivo, o técnico Valmir Israel trabalhou na tentativa de melhorar o sistema defensivo, que sofreu quatro gols nos últimos dois jogos. O setor, inclusive, pode ter mudanças para a partida. Williams Bahia deve entrar na lateral-direita na vaga de Einstein, enquanto João Cubas tem chances de retornar à dupla de zaga titular, no lugar de Rodolfo.

“Mais uma vez tivemos que mostrar aos atletas os erros cometidos nos dois últimos jogos. Perdemos duas partidas para a mesma equipe. O Catanduva é um time qualificado, mas nos dois jogos a gente teve totais condições de atuar de igual para igual e acabamos, nos detalhes, principalmente no setor defensivo, deixando a desejar”, disse.

No ataque, Carlos Iury está recuperado de problemas nos dentes e deverá voltar como titular, enquanto Gabriel Argentino, que lesionou o ombro no jogo passado, é dúvida. Vinícius Almeida, autor de um dos gols contra o Catanduva, briga por uma vaga. *Estagiário sob a supervisão de Reginaldo Gonçalves. Colaborou Gustavo Tomazeli