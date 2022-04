Rio Branco inscreve 20 jogadores para primeira rodada da Bezinha

O Rio Branco inscreveu 20 atletas para a disputa da primeira rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. O prazo concedido pela FPF (Federação Paulista de Futebol) para cadastro dos jogadores que vão disputar a primeira rodada se encerrou nesta quinta-feira e, a partir de agora, novos nomes só poderão ser acrescentados para jogar da segunda partida em diante no certame.

Rio Branco venceu o São Carlos em jogo-treino nesta quinta – Foto: Thiago Barreto / Rio Branco

Na relação divulgada pelo clube ontem, por meio da assessoria, constam três goleiros, dois laterais, dois zagueiros, sete meio-campistas e seis atacantes. No entanto, novos atletas devem ser inscritos em breve, visto que dependem apenas de detalhes sobre documentação para tal, ainda de acordo com informações do Tigre.

Enquanto acerta os detalhes burocráticos da competição, em campo a equipe do técnico Betão Alcântara realizou e venceu mais um jogo-treino nesta quinta, no estádio Décio Vitta, em Americana. O time bateu o São Carlos por 1 a 0, com gol de Vitor Hugo, logo aos três minutos do primeiro tempo.

Esta foi a última partida de preparação antes do início da Bezinha, segundo informou o Tigre. Nas outras duas realizadas nos últimos dias, a equipe americanense venceu o Sub-20 da Ponte Preta por 1 a 0, em Holambra, e perdeu por este mesmo placar do Mogi Mirim, na casa do adversário.

O Rio Branco faz a sua estreia na competição estadual no dia 24, domingo, a partir das 15h, contra a equipe do Independente de Limeira, na casa do adversário. Além do time limeirense e do próprio Tigre, fazem parte do Grupo 4 da Bezinha as equipes do Amparo, da Itapirense, do Paulista de Jundiaí e também a do União São João de Araras.

Confira os 20 atletas inscritos:

GOLEIROS

Nayan

Welinson

João Paulo

LATERAIS

Léo Caboclo

Gabriel Neves

ZAGUEIROS

Gui Dias

Léo Zarelli

MEIAS

William Monteiro

Murilo

Índio

Matheus Rosa

Nathan

Caubi

Marcinho

ATACANTES

Guida

Vitor Hugo

João Celeri

William

Wesley

Otávio