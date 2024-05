Rio Branco inicia treinamentos de olho na Copa Paulista, que começa em junho

O Rio Branco iniciou nesta quarta-feira (22) a preparação para a sequência da temporada. No estádio Décio Vitta, em Americana, um grupo de 13 jogadores realizou o primeiro treino visando a disputa da Copa Paulista, que começa no próximo dia 15.

Após o título da Série A4 do Campeonato Paulista, o Tigre passa por um período de mudanças no elenco, com saídas e chegadas. A expectativa é que cerca de 15 atletas permaneçam no grupo, sendo que 13 já estão renovados e se reapresentam ao longo da semana. A atividade desta quarta contou com atletas que já acertaram novo vínculo, jovens da base e outros que chegam agora ao clube.

Atacante Vitinho é um dos atletas que renovaram o vínculo – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Em um vídeo postado nas redes sociais do Rio Branco, aparecem os goleiros Sandro, Luan e Thiago Galice; o zagueiro Júlio Ferraz; os laterais Gustavo Oliveira e Murilo, assim como o volante Grigor – eleito melhor do campeonato pela FPF (Federação Paulista de Futebol). O clube ainda não confirmou nenhum dos nomes que chegaram para completar o elenco.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O treino inicial foi comandado pelo coordenador técnico Leandro Mehlich, que pode assumir o posto de treinador principal para a Copa Paulista. Raphael Pereira, que ocupou o cargo na reta final da A4, deve ser mantido na comissão técnica. Ele está participando de cursos da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e retorna a Americana nesta sexta-feira (24).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Jogadores como Kayllan, Flávio, Gui Marques, Vagninho, Vitinho, Luan Carioca e Felipe Muranga, que estão renovados, retornam ao Décio Vitta nos próximos dias. O Tigre ainda tem esperanças de renovar com o goleiro Eder e o zagueiro Gustavo Brandão, que se destacaram durante a A4, mas as negociações são vistas como difíceis.

Outro nome que ainda está na pauta riobranquense é Raphael Lopes. Autor dos dois gols do jogo da volta da final contra a Francana, o centroavante teve seu empréstimo junto ao Ipatinga (MG) rescindido na terça-feira (21). No entanto, isso aconteceu porque ele irá encerrar seu vínculo com o clube mineiro. Assim, o Rio Branco negocia para trazê-lo de volta em um contrato definitivo.

Estreia

A primeira partida do Tigre na Copa Paulista será no dia 15 de junho, às 15h, contra o Primavera, no Décio Vitta. A equipe está no Grupo 4 da competição, que ainda conta com Capivariano, Red Bull Bragantino e São Bento.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.