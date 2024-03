Rio Branco inicia semana decisiva para se garantir no mata-mata

Equipe perdeu a chance de se classificar com antecedência e terá de vencer no sábado para não depender de outros resultados

O elenco do Rio Branco se reapresentou nesta segunda-feira (25), visando a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A4. Após o empate de 1 a 1 contra o Joseense, no último sábado (23), o Tigre de Americana precisa vencer o Independente no fim de semana para se classificar ao mata-mata sem depender de outros resultados.

Rio Branco terá de vencer para não depender de outros resultados – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Na reapresentação, os atletas fizeram um trabalho regenerativo no estádio Décio Vitta. De acordo com apuração do LIBERAL, o pós-jogo foi marcado por cobranças pelo resultado e pela atuação ruim da equipe, já que o Joseense briga contra o rebaixamento. Se tivesse conquistado os três pontos, o time teria assegurado a classificação com uma rodada de antecedência.

No entanto, o empate manteve a equipe na sexta posição, agora com 22 pontos. Com isso, perdeu a oportunidade de terminar entre os quatro primeiros, o que daria vantagem de desempate e mando de campo no jogo de volta das quartas de final. Agora, terá de vencer time de Limeira, no sábado (30), às 15h, em Americana, para avançar.

Se empatar ou perder, dependerá de outros resultados para garantir a vaga na próxima fase. Em caso de empate, a equipe precisará de um tropeço de Vocem, Ska Brasil ou Audax. Com uma derrota será necessária a combinação de dois resultados, que podem ser tropeços de Vocem, Ska, Audax e União Barbarense.

A equipe de Limeira, por outro lado, chega à última rodada na zona de rebaixamento, ocupando o 15º lugar, com dez pontos. Para escapar, precisará vencer o Tigre e contar com tropeços de Jabaquara ou Joseense. Caso contrário, irá jogar a quinta divisão em 2025.

União Barbarense

Por fim, outro clube da região na Série A4, o União Barbarense se complicou após a derrota por 1 a 0 para o Ska Brasil, no sábado. A equipe permaneceu com 19 pontos e caiu para a 10ª posição.

Para avançar, o time precisa vencer o Jabaquara no próximo final de semana e torcer por dois resultados combinados que incluem tropeços de Vocem, Ska Brasil e Audax. Se empatar ou perder, estará eliminado do Estadual.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.