Rio Branco inicia semana decisiva de olho no dérbi 

Equipe não terá à beira do campo o técnico Valmir Israel, que foi expulso diante do Nacional

O Rio Branco tem uma semana decisiva pela frente na Série A4 do Campeonato Paulista. Após o empate em 1 a 1 diante do Nacional, no último sábado (2), jogando em casa, o time se reapresentou no domingo, de olho no dérbi contra o União Barbarense. O clássico será na quarta-feira (6), às 15h, no estádio Antonio Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.

Para a partida, o Tigre de Americana terá um desfalque à beira do campo. Isso porque o técnico Valmir Israel foi expulso na última partida e cumprirá suspensão. Em seu lugar, o auxiliar Klaus Matheus é quem irá comandar a equipe. Após o jogo, Valmir comentou que foi sua primeira expulsão da carreira.

Técnico do Rio Branco, Valmir Israel, foi expulso na rodada passada – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“Peço desculpas à diretoria e aos torcedores, é um clássico que eu não gostaria de estar fora da beira do gramado, mas confio plenamente na minha comissão técnica. Vamos estudar o adversário da melhor maneira possível e tentar fazer um jogo melhor, não tem motivação diferente além de fazer um bom jogo”, disse o treinador.

“Clássico é aquele negócio, às vezes não se joga, se vence. Vamos para cima, motivar os atletas, estudar e passar todas as informações para que a gente faça um jogo totalmente diferente e consiga um resultado positivo”, completou Valmir. Dentro de campo, o time não terá desfalques por suspensão.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Por outro lado, o atacante Felipe Muranga deverá voltar ao time titular após cumprir a punição pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, o volante Kayllan, que foi poupado por estar pendurado, voltará ao time. Outro possível retorno é o do zagueiro Ricardo Nascimento, que se recupera de lesão e não joga há três partidas.

Olho na tabela

Na tabela de classificação, o Rio Branco ocupa a sexta posição, com 14 pontos. Tendo quatro vitórias em nove jogos, o time tem 51,9% de aproveitamento na competição. Se perder o dérbi, no entanto, será ultrapassado pelo União Barbarense, que inicia a rodada em oitavo lugar, com 13 pontos conquistados.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Independentemente do resultado, o Tigre seguirá entre os oito primeiros ao fim da rodada. Na fase mata-mata, os quatro primeiros colocados terão vantagem, já que o critério de desempate na Série A4 é a melhor campanha.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.