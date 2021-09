Rio Branco inicia novo ciclo dentro da Bezinha contra o Catanduva

Tigre conta com o retorno do lateral Pimentel para a partida de ida das oitavas de final; campanha dá vantagem à equipe

Com o retorno do lateral-direito Pimentel, o Rio Branco inicia nesta quarta-feira (29) um novo ciclo dentro do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha. O time jogará contra o Catanduva fora de casa, às 15 horas, na abertura do mata-mata.

Essa será a partida de ida das oitavas de final. Por ter melhor campanha na competição, a equipe americanense avançará de fase em caso de empate na soma dos resultados dos dois jogos. Se ninguém fizer gol, por exemplo, a vaga nas quartas será do Tigre.

Pimentel está de volta após ter desfalcado o time em três jogos – Foto: Claudeci Junior / Rio Branco

Após ter colocado em campo um time praticamente reserva na rodada passada, o técnico Bira Arruda voltará a escalar seus titulares nesta quarta, inclusive Pimentel. O jogador, que desfalcou o Rio Branco nos três últimos confrontos devido a uma contratura, retorna à equipe no lugar de Wesley.

“Estou feliz demais pelo meu retorno e pelo desempenho do time até aqui. Agora, é focar e buscar a classificação. Nesse primeiro jogo, a gente já vai procurar um resultado bom lá e, depois, concluir aqui em casa. Estamos confiantes”, disse Pimentel.

O Tigre ostenta o terceiro melhor aproveitamento do torneio, com 23 pontos. Portanto, conforme está previsto no regulamento, tem pela frente o dono da 14ª melhor campanha.

O Catanduva somou 15 pontos no Grupo 1, que também tinha Matonense, Taquaritinga, Inter de Bebedouro, Fernandópolis e América de Rio Preto. O adversário do Rio Branco garantiu sua classificação apenas no último domingo, como o melhor quarto colocado entre todas as chaves.

Por outro lado, o Tigre já tinha assegurado sua vaga com duas rodadas de antecedência e, hoje, soma oito jogos de invencibilidade, com seis vitórias e dois empates.

Equipe já embarcou para Catanduva nesta terça-feira (28), na hora do almoço – Foto: Divulgação

Para ter um maior período de concentração, o plantel já viajou nesta terça, na hora do almoço, para Catanduva, que fica a cerca de 300 km de distância de Americana.

Segundo o jornalista e historiador Gabriel Pitor, Rio Branco e Catanduva nunca se enfrentaram na história. Da cidade do rival, o time americanense só tinha encarado o Grêmio Esportivo Catanduvense e o Grêmio Catanduvense.

Ficha técnica:

CATANDUVA

Luis Felipe; Privatti, Kauê, Almeida Junior e Lucas Moraes; Madruga, Léo Marques e Bertuol; Bryam, Iacovelli e David. Técnico: Rafael Stucchi.

RIO BRANCO

Felipe Ramos; Pimentel, Léo Cruz, Casão e Bruno Franco; Bruno Luiz, Nicola e Luis Antonio; Rodney, João Celeri e Rodrigo Pelé. Técnico: Bira Arruda

ÁRBITRO: Jeferson Silvestrini.

LOCAL: Estádio Silvio Salles, às 15 horas, em Catanduva (SP).

TRANSMISSÃO: Rádio Clube (AM 580).